Действия России не создают препятствий учениям Sea Breeze-2021 – Пентагон
Действия России в Черном море не создают препятствий учениям Украины, НАТО и партнеров Sea Breeze-2021. Об этом сказал на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
У него спросили, повлияла ли активность России на Sea Breeze-2021, в частности испытания РФ зенитных ракетных комплексов С-400 и отработка бомбардировок имитированных кораблей противника.
"Нет никаких препятствий (учениям, – ред.). По этому вопросу я бы направил вас к нашим коллегам в Москве... Мы сосредоточились на Sea Breeze, и Sea Breeze проходят довольно хорошо, продолжаются довольно активные учения", – ответил Кирби.
На уточняющий вопрос, рассматривает ли США активность России в Черном море во время SB-2021 как нарушение, Кирби сказал: "Я не знаю, как российская активность ущемляет нашу способность проводить учения Sea Breeze".
- C 28 июня по 10 июля в Черном море проходят учения Sea Breeze 2021 с участием Украины, стран НАТО и партнеров. В Генштабе ВСУ заявили, что это будет самый масштабный "сибриз" с 1997-го. Москва просила США отказаться от участия.
- По данным военной разведки Украины, Россия вывела в море почти все корабли Черноморского флота на фоне учений Sea Breeze.
Читайте также: ГУР об учениях Sea Breeze-2021: Россия боится, потому что нечем ответить – нет потенциала
Комментарии