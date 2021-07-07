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Действия России не создают препятствий учениям Sea Breeze-2021 – Пентагон

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2021, 08:18
Действия России не создают препятствий учениям Sea Breeze-2021 – Пентагон - Фото
Джон Кирби (фото - ЕРА)

Действия России в Черном море не создают препятствий учениям Украины, НАТО и партнеров Sea Breeze-2021. Об этом сказал на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби.

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У него спросили, повлияла ли активность России на Sea Breeze-2021, в частности испытания РФ зенитных ракетных комплексов С-400 и отработка бомбардировок имитированных кораблей противника.

"Нет никаких препятствий (учениям, – ред.). По этому вопросу я бы направил вас к нашим коллегам в Москве... Мы сосредоточились на Sea Breeze, и Sea Breeze проходят довольно хорошо, продолжаются довольно активные учения", – ответил Кирби.

На уточняющий вопрос, рассматривает ли США активность России в Черном море во время SB-2021 как нарушение, Кирби сказал: "Я не знаю, как российская активность ущемляет нашу способность проводить учения Sea Breeze".

Читайте также: ГУР об учениях Sea Breeze-2021: Россия боится, потому что нечем ответить – нет потенциала

Марк Сировой
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