Действия России сделали "нелепыми" борцов с изменением климата – Качинский

По мнению польского политика, лидера правящей партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, действия России в отношении поставок газа сделали "нелепыми" сторонников плана Евросоюза по борьбе с изменением климата. Об этом сообщает Reuters.

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"После российской акции в отношении газа создатели и защитники этой программы "Fit for 55", мягко говоря, выставили себя нелепо", – сказал Ярослав Качиньский еженедельнику Gazeta Polska.

Программа относится к пакету мер политики ЕС по сокращению выбросов к 2030 году на 55% по сравнению с уровнями 1990 года. Польша призвала отменить или отложить часть этого плана накануне саммита, на котором лидеры ЕС обсудят резкий рост цен на газ и электроэнергию.

По словам Качиньского, цены так ударили по странам ЕС, что их граждане не согласятся на дальнейшее повышение "во имя какой-то недоказанной теории".

Как сообщает Голос Америки, президент России Владимир Путин не поедет в Глазго на 26-ю сессию Конференции ООН по изменению климата (СОР26), которая пройдет с 31 октября по 12 ноября. Это стало ударом по надеждам организаторов на то, что мировые лидеры смогут заключить соглашение по климату.

26 марта 2021 года президент США Джозеф Байден пригласил Путина на первые крупные переговоры по изменениям климата, которые организовала администрация США.

7 октября вице-премьер РФ Александр Новак подтвердил намерение России поставить в ЕС дополнительные объемы газа, но обозначил важное условие: быстрое завершение сертификации газопровода Северный поток-2.

18 октября стало известно, что российский Газпром отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину на ноябрь, а также выкупил лишь треть от предложенной транзитной мощности газопровода "Ямал-Европа" через Польшу.

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Виктория Найдёнова

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