Действия России сделали "нелепыми" борцов с изменением климата – Качинский
По мнению польского политика, лидера правящей партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, действия России в отношении поставок газа сделали "нелепыми" сторонников плана Евросоюза по борьбе с изменением климата. Об этом сообщает Reuters.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"После российской акции в отношении газа создатели и защитники этой программы "Fit for 55", мягко говоря, выставили себя нелепо", – сказал Ярослав Качиньский еженедельнику Gazeta Polska.
Программа относится к пакету мер политики ЕС по сокращению выбросов к 2030 году на 55% по сравнению с уровнями 1990 года. Польша призвала отменить или отложить часть этого плана накануне саммита, на котором лидеры ЕС обсудят резкий рост цен на газ и электроэнергию.
По словам Качиньского, цены так ударили по странам ЕС, что их граждане не согласятся на дальнейшее повышение "во имя какой-то недоказанной теории".
Как сообщает Голос Америки, президент России Владимир Путин не поедет в Глазго на 26-ю сессию Конференции ООН по изменению климата (СОР26), которая пройдет с 31 октября по 12 ноября. Это стало ударом по надеждам организаторов на то, что мировые лидеры смогут заключить соглашение по климату.
- 26 марта 2021 года президент США Джозеф Байден пригласил Путина на первые крупные переговоры по изменениям климата, которые организовала администрация США.
- 7 октября вице-премьер РФ Александр Новак подтвердил намерение России поставить в ЕС дополнительные объемы газа, но обозначил важное условие: быстрое завершение сертификации газопровода Северный поток-2.
- 18 октября стало известно, что российский Газпром отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину на ноябрь, а также выкупил лишь треть от предложенной транзитной мощности газопровода "Ямал-Европа" через Польшу.
Читайте также: Транзит газа. У Путина советуют Украине договариваться с Европой
Комментарии