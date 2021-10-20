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Действия России сделали "нелепыми" борцов с изменением климата – Качинский

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2021, 15:52
Действия России сделали
Фото: Павел Паламарчук/EPA

По мнению польского политика, лидера правящей партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, действия России в отношении поставок газа сделали "нелепыми" сторонников плана Евросоюза по борьбе с изменением климата. Об этом сообщает Reuters.

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"После российской акции в отношении газа создатели и защитники этой программы "Fit for 55", мягко говоря, выставили себя нелепо", – сказал Ярослав Качиньский еженедельнику Gazeta Polska.

Программа относится к пакету мер политики ЕС по сокращению выбросов к 2030 году на 55% по сравнению с уровнями 1990 года. Польша призвала отменить или отложить часть этого плана накануне саммита, на котором лидеры ЕС обсудят резкий рост цен на газ и электроэнергию.

По словам Качиньского, цены так ударили по странам ЕС, что их граждане не согласятся на дальнейшее повышение "во имя какой-то недоказанной теории".

Как сообщает Голос Америки, президент России Владимир Путин не поедет в Глазго на 26-ю сессию Конференции ООН по изменению климата (СОР26), которая пройдет с 31 октября по 12 ноября. Это стало ударом по надеждам организаторов на то, что мировые лидеры смогут заключить соглашение по климату.

  • 26 марта 2021 года президент США Джозеф Байден пригласил Путина на первые крупные переговоры по изменениям климата, которые организовала администрация США.
  • 7 октября вице-премьер РФ Александр Новак подтвердил намерение России поставить в ЕС дополнительные объемы газа, но обозначил важное условие: быстрое завершение сертификации газопровода Северный поток-2. 
  • 18 октября стало известно, что российский Газпром отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину на ноябрь, а также выкупил лишь треть от предложенной транзитной мощности газопровода "Ямал-Европа" через Польшу.

Читайте также: Транзит газа. У Путина советуют Украине договариваться с Европой

Виктория Найдёнова
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польша владимир путин газ ярослав качиньский ВАТ Газпром
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