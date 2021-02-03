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Дипмиссию РФ в Нью-Йорке облили краской. Жалобы дипломатов полиция проигнорировала: росСМИ

03.02.2021, 07:21
Дипмиссию РФ в Нью-Йорке облили краской. Жалобы дипломатов полиция проигнорировала: росСМИ - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба МИД РФ

Российские дипломаты сетуют, что полиция Нью-Йорка не отреагировала на их сообщение о вчерашней "антироссийской акции" у генконсульства РФ в центре Манхэттена, во время которой кто-то облил краской фасад здания. Об этом со ссылкой на слова представителя дипмиссии пишет пропагандистское агентство ТАСС.

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Сотрудники МИД РФ сообщили, что с 14:00 до 20:00 по местному времени возле генконсульства "проводилась антироссийская акция, в ходе которой неизвестный швырнул в фасад банку с краской".

Они утверждают, что "неоднократно пытались" связаться с полицией, но там якобы "не сочли возможным прибыть для восстановления порядка".

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На сайтах правоохранительных органов города и района нет информации о каких-либо проблемах с общественным порядком у здания консульства РФ. 

Ранее в этой дипмиссии жаловались, что 18 января у них начались проблемы с телефонной и сотовой связью. Российские дипломаты сетуют, что "некоторые ключевые линии до сих пор не работают", а компании-поставщики услуг и чиновники "постоянно ссылаются на технические неполадки".

Евгений Пилипенко
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