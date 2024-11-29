Директор МИ-6: Если Путин превратит Украину в вассальное государство, он не остановится

Ричард Мур считает, что РФ усиливает бряцание ядерным оружием, чтобы отпугнуть другие государства от поддержки Украины

Ричард Мур (Фото: Stephane Mahe/EPA)

Если российскому диктатору Владимиру Путину удастся одержать победу в войне и превратить Украину в вассальное государство, он на этом не остановится. Такое мнение высказал глава британской Секретной разведывательной службы, известной как МИ-6, Ричард Мур, цитирует агентство Reuters.

По его словам, Россия ведет "безрассудную кампанию" диверсий в Европе, одновременно усиливая свое бряцание ядерным оружием, чтобы отпугнуть другие государства от поддержки Украины.

Мур добавил, что если Путину удастся превратить Украину в вассальное государство, он не остановится на достигнутом.

"Наша безопасность – британская, французская, европейская и трансатлантическая – будет под угрозой. Недавно мы обнаружили безрассудную кампанию российского саботажа в Европе, хотя Путин и его приспешники прибегают к бряцанию ядерным оружием, чтобы посеять страх относительно последствий помощи Украине", — подчеркнул глава МИ. -6.

Он отметил, что цена поддержки Украины хорошо известна, но добавил: "Цена, если этого не делать, будет бесконечно выше. Если Путин добьется успеха, Китай взвесит последствия, Северная Корея решится, а Иран станет еще опаснее".

Reuters пишет, что речь Мура, судя по всему, была направлена на то, чтобы сплотить европейских союзников и всех скептиков в будущей администрации новоизбранного президента США Дональда Трампа по поводу важности поддержки Украины.

Он присоединился к другим руководителям западной разведки, предупреждающим об усилении российских диверсий.

Разведывательные службы НАТО и стран Запада заявили, что Россия стоит за враждебными действиями в евроатлантическом регионе, начиная от кибератак и заканчивая связанными с Москвой поджогами.

28 сентября в НАТО оценили угрозу нападения РФ. По словам адмирала Бауэра, 90% сухопутных сил РФ привлечены в Украине, поэтому нападение не готовится.

22 ноября Туск сказал, что война в Украине вступает в решающую фазу, последние события свидетельствуют о реальном риске вспышки глобального конфликта после применения новой ракеты РФ для удара по Днепру.

25 ноября стало известно, что Россия усилила кибератаки на инфраструктуру Британии.