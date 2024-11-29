Директор МІ-6: Якщо Путін перетворить Україну на васальну державу, він не зупиниться

Річард Мур вважає, що РФ посилює брязкання ядерною зброєю, аби відлякати інші держави від підтримки України

Річард Мур (Фото: Stephane Mahe/EPA)

Якщо російському диктатору Володимиру Путіну вдасться здобути перемогу у війні та перетворити Україну на васальну державу, він на цьому не зупиниться. Таку думку висловив очільник британської Секретної розвідувальної служби, відомої як МІ-6, Річард Мур, цитує агентство Reuters.

За його словами, Росія веде "безрозсудну кампанію" диверсій у Європі, одночасно посилюючи своє брязкання ядерною зброєю, щоб відлякати інші держави від підтримки України.

Мур додав, що якщо Путіну вдасться перетворити Україну на васальну державу, він не зупиниться на досягнутому.

"Наша безпека – британська, французька, європейська та трансатлантична — буде під загрозою. Нещодавно ми виявили безрозсудну кампанію російського саботажу в Європі, хоча Путін і його поплічники вдаються до брязкання ядерною зброєю, аби посіяти страх щодо наслідків допомоги Україні", – наголосив очільник МІ-6.

Він зазначив, що ціна підтримки України добре відома, але додав: "Ціна, якщо цього не робити, буде нескінченно вищою. Якщо Путін досягне успіху, Китай зважить наслідки, Північна Корея наважиться, а Іран стане ще небезпечнішим".

Reuters пише, що промова Мура, судячи з усього, була спрямована на те, аби згуртувати європейських союзників і всіх скептиків у майбутній адміністрації новообраного президента США Дональда Трампа щодо важливості підтримки України.

Він приєднався до інших керівників західної розвідки, які попереджають про посилення російських диверсій.

Розвідувальні служби НАТО та країн Заходу заявили, що Росія стоїть за ворожими діями у євроатлантичному регіоні, починаючи від кібератак і закінчуючи пов’язаними з Москвою підпалами.

28 вересня в НАТО оцінили загрозу нападу РФ. За словами адмірала Бауера, 90% сухопутних сил РФ залучено в Україні, тому напад не готується.

22 листопада Туск сказав, що війна в Україні вступає у вирішальну фазу, останні події свідчать про реальний ризик спалаху глобального конфлікту після застосування РФ нової ракети для удару по Дніпру.

25 листопада стало відомо, що Росія посилила кібератаки на інфраструктуру Британії.