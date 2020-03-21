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Джонсон: Невыносимо лишать британцев "древнего права" выпить в пабе

Джонсон: Невыносимо лишать британцев "древнего права" выпить в пабе - Фото
Фото: EPA
21.03.2020, 00:28

В Великобритании только сейчас приняли решение закрыть пабы и бары. Премьер отдельно прокомментировал этот момент

С сегодняшнего вечера бары, пабы и рестораны в Британии будут закрыты. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сообщает ВВС.

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При этом, как сообщает Reuters, премьер отметил, что ему очень неприятно лишать британцев "древнего права ходить в паб", но это абсолютно необходимо сделать, чтобы замедлить распространение коронавируса.

"Я согласен с тем, что то, что мы делаем, - экстраординарно: мы лишаем древнего, неотъемлемого права свободно рожденных людей Соединенного Королевства ходить в паб, и я могу понять, что люди думают об этом", - сказал Джонсон. "Это невыносимо", - добавил он.

Все ночные клубы, театры, кинотеатры, спортивные залы и развлекательные центры Великобритании также должны закрыться "как только они смогут".

В Ирландии пабы и бары просили закрыть с прошлого воскресенья.

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В Англии от вспышки коронавируса зафиксировано 167 смертей, еще шесть в Шотландии, три в Уэльсе и один в Северной Ирландии.

Ранее издание The Guardian со ссылкой на закрытый отчет Нацслужбы здравоохранения страны (NHS) сообщило, что при негативном сценарии развития событий в Великобритании эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19 может продлиться до весны 2021 года и привести к госпитализации до 7,9 млн человек. 

Ребрина Вадим
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