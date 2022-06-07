Джонсон о голосовании по доверию: Это убедительный результат, у меня теперь больший мандат

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что одержал убедительную победу и получил "более сильный мандат" после провала голосования по оглашению ему вотума недоверия. Об этом он сказал журналистам после заседания парламентариев из Консервативной партии.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Джонсон считает, что результат голосования – "очень хороший для политики и страны".

"Это убедительный результат, решающий результат. Он означает, что как правительство мы можем двигаться дальше и сосредоточиться на вещах, которые, по моему мнению, действительно важны для людей", – сказал он.

Джонсон также считает, что теперь имеет "гораздо больший мандат" от коллег-парламентариев, чем это было в 2019 году, когда он был избран главой Консервативной партии.

Премьер Британии также сказал, что не заинтересован во внеочередных выборах, а намерен "действовать прямо сейчас для народа этой страны".

6 июня депутаты британского парламента от Консервативной партии не смогли вынести вотум недоверия Джонсону. За вотум доверия проголосовали 211 депутатов, против – 148. Джонсон получил иммунитет от увольнения на 12 месяцев.

Основанием для голосования за вотум недоверия Джонсону стал доклад о вечеринках на Даунинг-стрит во время локдауна в 2020-2021 годах.

Читайте также: "У меня больше общего с птеродактилем, чем с Черчиллем". История Бориса Джонсона

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.