Джонсон разрешил опубликовать отчет о вмешательстве РФ в выборы

Отчет ISC был заблокирован правительством Джонсона до проведения выборов (Фото: ЕРА)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон одобрил публикацию отчета парламентского комитета по разведке и безопасности (ISC) о возможном вмешательстве России в британские выборы. Об этом сообщает Independent.

ISC подчиняется премьер-министру, а не Палате общин или Палате лордов, и Джонсон имеет право задерживать публикацию любого отчета, пока не убедится, что он не нарушает национальную безопасность. Публикация данного отчета была заблокирована перед выборами, за что британский премьер подвергался критике.

Как предполагается, в документе говорится о действиях Москвы по оказанию влияния на выборы путем денежных вливаний, политических контактов и манипуляций с социальными сетями. Сам отчет не может быть опубликован, пока не назначен новый состав ISC, этот процесс может занять несколько недель. Бывший глава ISC Доминик Грив опасается, что сроки публикации затянутся, и отчет будет обнародован только в апреле или даже позже. В то же время пресс-секретарь Джонсона отказался сообщить, когда премьер примет решение о публикации отчета.

Доклад должен был быть обнародован 4 ноября, однако правительство заблокировало его публикацию до проведения парламентских выборов.

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