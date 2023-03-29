Для защиты от РФ. Польша заключила контракт на производство РЛС более чем на 1 млрд злотых

Польша заключила контракт стоимостью более 1 млрд злотых на производство 22 мобильных радиолокационных станций BYSTRA, чтобы "защитить себя от России". Об этом сообщил министр обороны страны Мариуш Блащак, передает PAP.

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Он заявил, что новые станции будут созданы для управления зенитными ракетно-артиллерийскими комплексами PILICA+, в том числе для прикрытия польских систем противовоздушной обороны Patriot.

По его словам, Польша укрепляет свою армию для того, чтобы на страну "не отважился напасть кремлевский правитель", имея в виду российского диктатора Владимира Путина.

Министр обороны также отметил, что первые РЛС будут на вооружении у польской армии в 2023 году.

"Радиолокационная станция BYSTRA с радиусом действия 80 километров предназначена для выявления и обозначения целей в зенитных комплексах малой дальности, которые используются для прикрытия тактических боевых группировок от средств воздушного нападения", – написало силовое ведомство Польши в Twitter.

12 марта 2023 года премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его стране нужна сильная армия как гарант сдерживания.

17 марта Блащак призвал добровольцев вступать в ряды польской армии.

28 марта Моравецкий отреагировал на заявление Путина о размещении ядерного оружия на территории Беларуси. Он пригрозил Лукашенко санкциями.

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Мілана Головань

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