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Для защиты от РФ. Польша заключила контракт на производство РЛС более чем на 1 млрд злотых

Цей матеріал також доступний українською
29.03.2023, 13:29
Для защиты от РФ. Польша заключила контракт на производство РЛС более чем на 1 млрд злотых - Фото
РЛС BYSTRA (Фото: Минобороны Польши)

Польша заключила контракт стоимостью более 1 млрд злотых на производство 22 мобильных радиолокационных станций BYSTRA, чтобы "защитить себя от России". Об этом сообщил министр обороны страны Мариуш Блащак, передает PAP.

Он заявил, что новые станции будут созданы для управления зенитными ракетно-артиллерийскими комплексами PILICA+, в том числе для прикрытия польских систем противовоздушной обороны Patriot.

По его словам, Польша укрепляет свою армию для того, чтобы на страну "не отважился напасть кремлевский правитель", имея в виду российского диктатора Владимира Путина.

Министр обороны также отметил, что первые РЛС будут на вооружении у польской армии в 2023 году.

"Радиолокационная станция BYSTRA с радиусом действия 80 километров предназначена для выявления и обозначения целей в зенитных комплексах малой дальности, которые используются для прикрытия тактических боевых группировок от средств воздушного нападения", – написало силовое ведомство Польши в Twitter.

Читайте также: Завод боеприпасов в Польше значительно увеличит производство. Для Украины – Моравецкий

Мілана Головань
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Мариуш Блащак польша Patriot армия радиолокационная станция BYSTRA PILICA+
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