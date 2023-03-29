Для защиты от РФ. Польша заключила контракт на производство РЛС более чем на 1 млрд злотых
Польша заключила контракт стоимостью более 1 млрд злотых на производство 22 мобильных радиолокационных станций BYSTRA, чтобы "защитить себя от России". Об этом сообщил министр обороны страны Мариуш Блащак, передает PAP.
Он заявил, что новые станции будут созданы для управления зенитными ракетно-артиллерийскими комплексами PILICA+, в том числе для прикрытия польских систем противовоздушной обороны Patriot.
По его словам, Польша укрепляет свою армию для того, чтобы на страну "не отважился напасть кремлевский правитель", имея в виду российского диктатора Владимира Путина.
Министр обороны также отметил, что первые РЛС будут на вооружении у польской армии в 2023 году.
"Радиолокационная станция BYSTRA с радиусом действия 80 километров предназначена для выявления и обозначения целей в зенитных комплексах малой дальности, которые используются для прикрытия тактических боевых группировок от средств воздушного нападения", – написало силовое ведомство Польши в Twitter.
- 12 марта 2023 года премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его стране нужна сильная армия как гарант сдерживания.
- 17 марта Блащак призвал добровольцев вступать в ряды польской армии.
- 28 марта Моравецкий отреагировал на заявление Путина о размещении ядерного оружия на территории Беларуси. Он пригрозил Лукашенко санкциями.
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