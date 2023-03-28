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Моравецкий: Лукашенко столкнется с жесткими санкциями, если разместит ядерное оружие РФ

Цей матеріал також доступний українською
28.03.2023, 17:57
Моравецкий: Лукашенко столкнется с жесткими санкциями, если разместит ядерное оружие РФ - Фото
Матеуш Моравецкий (Фото: EPA)

Беларусь и режим диктатора Александра Лукашенко столкнутся с жесткими санкциями, если разместят на своей территории тактическое ядерное оружие РФ. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, цитирует его агентство Reuters.

По его словам, Беларусь столкнется с дальнейшими санкциями Европейского Союза из-за намерений России якобы разместить там свое тактическое ядерное оружие. 

"Этот шаг, предпринятый Россией, объявление о размещении ядерного оружия в Беларуси, безусловно, приведет к объявлению дополнительных санкций, уровень санкций будет гораздо более жестким для режима Лукашенко", — заявил Моравецкий. 

Он отметил, что ежедневно ведет переговоры с лидерами ЕС об 11-м пакете санкций против России и о том, что этот пакет будет включать меры и против Беларуси. 

  • 25 марта 2023 года Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси якобы в ответ на планы Великобритании поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.
  • МИД Украины считает намерения России разместить в Беларуси ядерное оружие "провокационным шагом" и требует из-за этого экстренно созвать заседание Совета Безопасности ООН.
  • В Белом доме заявили, что США не видят признаков перемещения тактического ядерного оружия в Беларусь.

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Дмитро Гриниченко
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Матеуш Моравецкий санкции война польша беларусь ядерное оружие александр лукашенко
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