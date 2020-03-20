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До 15 лет тюрьмы. В Румынии будут наказывать за нарушения ЧП по коронавирусу

До 15 лет тюрьмы. В Румынии будут наказывать за нарушения ЧП по коронавирусу - Фото
Румынские военные разворачивают мобильный госпиталь в 20 км от Бухареста (Фото - ЕРА)
20.03.2020, 11:59

В стране введен режим чрезвычайного положения

С 19 марта власти Румынии ввели уголовное наказание для тех, кто не исполняет предписания по борьбе с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает Deutsche Welle.

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За игнорирование требований властей можно получить до трех лет лишения свободы, за заражение при этом других людей коронавирусом - до пяти лет, за несоблюдение мер по борьбе с коронавирусом, которое привело к смерти человека, - до 15 лет лишения свободы.

"Мы просто не можем смириться с тем, что безответственные люди свободно ходят и заражают других", - отметил премьер-министр страны Людовик Орбан, уточняет AFP.

Ранее власти Румынии ввели режим чрезвычайного положения.

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По последним данным, в Румынии зафиксированы 277 случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 25 человек, летальных случаев нет.

По состоянию на утро 20 марта, в США заболели 14 250 человек, выздоровели 121, умерли 205.

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        Арина Толина
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        наказание тюрьма Румыния чп коронавирус COVID-19
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