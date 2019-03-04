До атаки на Скрипаля в посольстве РФ заметно суетились - разведка

Посольство России в Лондоне (фото - EPA)1

Разведывательные службы Великобритании зафиксировали "необычную активность" в посольстве России в Лондоне за несколько дней до и после отравления Новичком экс-агента ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Об этом сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на осведомленный источник.

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"Спецслужбы провели расследование необычной и возросшей активности в российском посольстве в Кенсингтоне в дни, предшествовавшие нападению на Скрипалей и после", - цитирует издание источник.

Нападение на Скрипалей состоялось ровно год назад - 4 марта 2018 года. В материале говорится, что именно тогда МИ-5, МИ-6 и главный штаб служб правительственной связи заметили в российском дипведомстве "бешеные приезды и отъезды".

Британские разведчики, пишет The Guardian, назвали это "неистовым и беспрецедентным" движением.

4 марта 2018 года в Солсбери был отравлен произведенным в СССР веществом нервно-паралитического действия Новичок экс-разведчик ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. 30 июня в расположенном рядом Эймсбери обнаружили еще двух человек - Дону Стерджесс и Чарльза Роули, отравившихся Новичком. Женщина скончалась, мужчина ослеп и утратил чувствительность конечностей.

5 сентября были обвинены возможные исполнители отравления - агенты ГРУ РФ Александр Мишкин (по легенде - Александр Петров) и Анатолий Чепига (по легенде - Руслан Боширов). Кремль назвал это "провокацией", а в МИД РФ заявили, что имена им "ничего не говорят". С обвинениями в адресс российских агентов согласились и лидеры США, Франции, ФРГ и Канады.