Дочь Назарбаева отреагировала на участие в выборах президента

Дарига Назарбаева (фото - Елорда Инфо)

Спикер сената Казахстана, дочь бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева 55-летняя Дарига Назарбаева не намерена принимать участие в досрочных выборах главы государства. Об этом Tengri News заявила помощница Назарбаевой Сауле Мустафаева.

"Нет, Дарига Нурсултановна не собирается баллотироваться", - сказала Мустафаева.

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Выборы пройдут 9 июня 2019 года.

20 марта 12:00 по местному времени 65-летний Касым-Жомарт Токаев принес присягу народу Казахстана и стал новым президентом страны вместо ушедшего вчера в отставку Нурсултана Назарбаева.