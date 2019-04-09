Дочь Назарбаева отреагировала на участие в выборах президента

Спикер сената Казахстана, дочь бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева 55-летняя Дарига Назарбаева не намерена принимать участие в досрочных выборах главы государства. Об этом Tengri News заявила помощница Назарбаевой Сауле Мустафаева.
"Нет, Дарига Нурсултановна не собирается баллотироваться", - сказала Мустафаева.
Выборы пройдут 9 июня 2019 года.
20 марта 12:00 по местному времени 65-летний Касым-Жомарт Токаев принес присягу народу Казахстана и стал новым президентом страны вместо ушедшего вчера в отставку Нурсултана Назарбаева.