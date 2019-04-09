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09.04.2019, 13:42

Дочь Назарбаева отреагировала на участие в выборах президента

Дочь Назарбаева отреагировала на участие в выборах президента - Фото
Дарига Назарбаева (фото - Елорда Инфо)

Досрочные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня 2019 года

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Спикер сената Казахстана, дочь бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева 55-летняя Дарига Назарбаева не намерена принимать участие в досрочных выборах главы государства. Об этом Tengri News заявила помощница Назарбаевой Сауле Мустафаева.

"Нет, Дарига Нурсултановна не собирается баллотироваться", - сказала Мустафаева.

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Выборы пройдут 9 июня 2019 года.

20 марта 12:00 по местному времени 65-летний Касым-Жомарт Токаев принес присягу народу Казахстана и стал новым президентом страны вместо ушедшего вчера в отставку Нурсултана Назарбаева.

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Теги: казахстан, выборы президента, Нурсулант Назарбаев
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