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Додон собирается на перенесенный военный парад к Путину - NewsMaker

Додон собирается на перенесенный военный парад к Путину - NewsMaker - Фото
Игорь Додон (фото - ЕРА)
29.05.2020, 12:43

Этот визит был изначально запланирован еще на первую дату проведения парада - 9 мая

Президент Молдовы Игорь Додон собирался принять участие в российском параде ко Дню победы еще 9 мая, но поедет и на перенесенный парад, который планируется провести 24 июня. Об этом сообщает местное издание NewsMaker, ссылаясь на пресс-секретаря Додона.

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Изначально военный парад в Москве должен был состояться 9 мая, но его перенесли из-за эпидемии коронавируса на 24 июня.

В пресс-службе молдавского президента отметили, пишет издание, что Додона пригласил российский коллега Владимир Путин, а также, что президент Молдовы надеется - эпидемиологическая ситуация позволит совершить поездку.

  • 15 апреля в Кремле сообщили, что не будут проводить парад Победы 9 мая. Позже его перенесли на 24 июня.
  • 9 мая в Минске провели военный парад ко Дню победы, несмотря на коронавирус.

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Дарья Мостовая
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владимир путин 9 мая игорь додон приглашение парад победы
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