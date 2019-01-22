Доисторическую акулу назвали в честь японской ретро-игры: фото

На раскопках, которые подарили миру самый крупный на данный момент скелет тираннозавра (по кличке Сью), найдены зубы древней акулы. Об этом сообщает Reuters.
По версии ученых, когда Сью умерла, она упала в реку, кишащую этими акулами.
Галагадон (Galagadon nordquistae) относится к семейству ковровых акул, которые встречаются морях умеренного и тропического пояса в западной части Тихого и восточной части Индийского океанов. Эта акула до 0,6 м в длину, с зубами длиной около миллиметра. Для сравнения - зубы Сью в длину достигали 30 см.
Вот как мог выглядеть галагадон:
Свое название акула получила несколько необычно: дело в том, что ее зубы под микроскопом напоминают космический корабль из "Галаги" - японского шутера 1980-х.