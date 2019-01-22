Доисторическую акулу назвали в честь японской ретро-игры: фото

Фото: Университет Северной Каролины

На раскопках, которые подарили миру самый крупный на данный момент скелет тираннозавра (по кличке Сью), найдены зубы древней акулы. Об этом сообщает Reuters.

По версии ученых, когда Сью умерла, она упала в реку, кишащую этими акулами.

Реклама

Галагадон (Galagadon nordquistae) относится к семейству ковровых акул, которые встречаются морях умеренного и тропического пояса в западной части Тихого и восточной части Индийского океанов. Эта акула до 0,6 м в длину, с зубами длиной около миллиметра. Для сравнения - зубы Сью в длину достигали 30 см.

Вот как мог выглядеть галагадон:



Фото: скриншот видео

Свое название акула получила несколько необычно: дело в том, что ее зубы под микроскопом напоминают космический корабль из "Галаги" - японского шутера 1980-х.



В настоящее время специалисты изучают останки еще двух видов доисторических акул, найденных на дне реки, в которой окончила свои дни Сью.