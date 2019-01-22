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22.01.2019, 11:00

Доисторическую акулу назвали в честь японской ретро-игры: фото

Доисторическую акулу назвали в честь японской ретро-игры: фото - Фото
Фото: Университет Северной Каролины

На месте раскопок, где в 90-е нашли останки тираннозавра Сью, обнаружились зубы доисторической акулы

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На раскопках, которые подарили миру самый крупный на данный момент скелет тираннозавра (по кличке Сью), найдены зубы древней акулы. Об этом сообщает Reuters.

По версии ученых, когда Сью умерла, она упала в реку, кишащую этими акулами.

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Галагадон (Galagadon nordquistae) относится к семейству ковровых акул, которые встречаются морях умеренного и тропического пояса в западной части Тихого и восточной части Индийского океанов. Эта акула до 0,6 м в длину, с зубами длиной около миллиметра. Для сравнения - зубы Сью в длину достигали 30 см.

Вот как мог выглядеть галагадон:


Фото: скриншот видео

Свое название акула получила несколько необычно: дело в том, что ее зубы под микроскопом напоминают космический корабль из "Галаги" - японского шутера 1980-х.


В настоящее время специалисты изучают останки еще двух видов доисторических акул, найденных на дне реки, в которой окончила свои дни Сью.
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Теги: наука, археология, палеонтология, динозавр, тираннозавр Сью, галагадон
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