Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
17.05.2019, 07:36

Доклад Мюллера: комитет по разведке США предупредил минюст

Доклад Мюллера: комитет по разведке США предупредил минюст - Фото
Роберт Мюллер (фото - ЕРА)

Министерство юстиции не передало законодателям документы, касающиеся расследования, которым руководил спецпрокурор

Реклама
Реклама

Комитет по разведке Палаты представителей намерен применить "принудительные меры" для того, чтобы министерство юстиции передало конгрессменам документы, касающиеся расследования, которым руководил спецпрокурор Роберт Мюллер. Об этом заявил председатель комитета Адам Шифф, сообщает Голос Америки.

Шифф отметил, что комитет попросил минюст предоставить до среды, 15 мая, документы, в которых содержится оценка российского вмешательства в президентские выборы 2016 года, сделанная внешней разведкой и контрразведкой.

Реклама

"Предельный срок предоставления документов уже прошел, и нам не предоставили ни одного документа, что вызывает серьезные вопросы по поводу того, собирается ли министерство выполнять свои юридические обязательства", - сказал Шифф.

На прошлой неделе он направил министерству повестку с требованием передать в Конгресс версию доклада Мюллера без правок, а также другие материалы и документы, собранные спецпрокурором в ходе 22-месячного расследования.

На следующей неделе в комитете состоится совещание, на котором конгрессмены обсудят предстоящие шаги. Шифф не ответил на вопрос, означает ли это, что минюст могут обвинить в неуважении к Конгрессу, добавив, что комитет обратится за консультацией к главному юрисконсульту Палаты представителей.

"Они никак не объяснили явное лицемерие. Поэтому мы, скрепя сердце, движемся дальше. Мы надеемся, что министерство пересмотрит (свое решение, - ред.), однако они не оставляют нам иного выбора, кроме как применить принудительные меры", - отметил Шифф.

По его словам, в комитете надеются на перемены в поведении минюста, но конгрессмены готовы действовать.

"У нас все еще есть небольшая, но уже тающая надежда на то, что министерство выполнит свои юридические обязательства. Но я чувствую, что (они действуют) по переданной сверху инструкции президента ­– препятствовать каждому запросу из Конгресса, и неважно, насколько (этот запрос) обоснован", ­– добавил конгрессмен.

По его словам, вечером 20 мая в комитете состоится еще одно заседание, после которого, возможно, будут опубликованы недавние показания бывшего личного юриста Дональда Трампа Майкла Коэна.

7 мая министерство юстиции США выпустило новую версию доклада Мюллера по итогам расследования российского вмешательства в американские выборы.

18 апреля была опубликована первая версия доклада, который скоро стал бестселлером в США. Согласно документу, спецпрокурор США после более чем двух лет расследований не смог выяснить, мешал ли американский президент Дональд Трамп правосудию из-за "связей с РФ", а если мешал, то как именно. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: Роберт Мюллер, минюст, разведка, доклад сша
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 