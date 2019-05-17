Доклад Мюллера: комитет по разведке США предупредил минюст

Роберт Мюллер (фото - ЕРА)

Комитет по разведке Палаты представителей намерен применить "принудительные меры" для того, чтобы министерство юстиции передало конгрессменам документы, касающиеся расследования, которым руководил спецпрокурор Роберт Мюллер. Об этом заявил председатель комитета Адам Шифф, сообщает Голос Америки.

Шифф отметил, что комитет попросил минюст предоставить до среды, 15 мая, документы, в которых содержится оценка российского вмешательства в президентские выборы 2016 года, сделанная внешней разведкой и контрразведкой.

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"Предельный срок предоставления документов уже прошел, и нам не предоставили ни одного документа, что вызывает серьезные вопросы по поводу того, собирается ли министерство выполнять свои юридические обязательства", - сказал Шифф.

На прошлой неделе он направил министерству повестку с требованием передать в Конгресс версию доклада Мюллера без правок, а также другие материалы и документы, собранные спецпрокурором в ходе 22-месячного расследования.

На следующей неделе в комитете состоится совещание, на котором конгрессмены обсудят предстоящие шаги. Шифф не ответил на вопрос, означает ли это, что минюст могут обвинить в неуважении к Конгрессу, добавив, что комитет обратится за консультацией к главному юрисконсульту Палаты представителей.

"Они никак не объяснили явное лицемерие. Поэтому мы, скрепя сердце, движемся дальше. Мы надеемся, что министерство пересмотрит (свое решение, - ред.), однако они не оставляют нам иного выбора, кроме как применить принудительные меры", - отметил Шифф.

По его словам, в комитете надеются на перемены в поведении минюста, но конгрессмены готовы действовать.

"У нас все еще есть небольшая, но уже тающая надежда на то, что министерство выполнит свои юридические обязательства. Но я чувствую, что (они действуют) по переданной сверху инструкции президента ­– препятствовать каждому запросу из Конгресса, и неважно, насколько (этот запрос) обоснован", ­– добавил конгрессмен.

По его словам, вечером 20 мая в комитете состоится еще одно заседание, после которого, возможно, будут опубликованы недавние показания бывшего личного юриста Дональда Трампа Майкла Коэна.

7 мая министерство юстиции США выпустило новую версию доклада Мюллера по итогам расследования российского вмешательства в американские выборы.

18 апреля была опубликована первая версия доклада, который скоро стал бестселлером в США. Согласно документу, спецпрокурор США после более чем двух лет расследований не смог выяснить, мешал ли американский президент Дональд Трамп правосудию из-за "связей с РФ", а если мешал, то как именно.