"Достиг возраста пророка и устал". Президент Туркменистана заявил об уходе с поста
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов решил уйти с должности, поскольку "достиг возраста пророка" и устал. Об этом сообщает пресс-служба правительства Туркменистана.
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Бердымухамедов заявил о своем намерении уйти с должности президента Туркменистана на заседании Народного совета (Халк Маслахаты), которое состоялось 11 февраля.
Бердымухамедов отметил, что был избран президентом Туркменистана 15 лет назад, и дал понять, что устал.
"Теперь вот уже 15 лет я работаю на высшей и очень ответственной должности президента Туркменистана. Одновременно я исполняю обязанности председателя Кабинета министров Туркменистана, председателя Государственного совета безопасности, Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Туркменистана, председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана", – сказал он.
Далее президент Туркменистана заявил, что два года назад достиг возраста пророка, и считает, что дорогу к государственному управлению надо дать молодым руководителям.
Центральная избирательная комиссия Туркменистана объявила о проведении досрочных выборов 12 марта.
В Туркменистане полагают, что Гурбангулы Бердымухамедов собирается передать власть в стране своему сыну Сердару, передает Радио Азатлык.
- Президент Туркменистана известен своими эксцентричными действиями. Например, он читал рэп о своем коне и играл в баскетбол на велосипеде.
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