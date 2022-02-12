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"Достиг возраста пророка и устал". Президент Туркменистана заявил об уходе с поста

Цей матеріал також доступний українською
12.02.2022, 12:55
Гурбангулы Бердымухамедов (Фото: Кабмин Туркменистана)

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов решил уйти с должности, поскольку "достиг возраста пророка" и устал. Об этом сообщает пресс-служба правительства Туркменистана.

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Бердымухамедов заявил о своем намерении уйти с должности президента Туркменистана на заседании Народного совета (Халк Маслахаты), которое состоялось 11 февраля.

Бердымухамедов отметил, что был избран президентом Туркменистана 15 лет назад, и дал понять, что устал.

"Теперь вот уже 15 лет я работаю на высшей и очень ответственной должности президента Туркменистана. Одновременно я исполняю обязанности председателя Кабинета министров Туркменистана, председателя Государственного совета безопасности, Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Туркменистана, председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана", – сказал он.

Далее президент Туркменистана заявил, что два года назад достиг возраста пророка, и считает, что дорогу к государственному управлению надо дать молодым руководителям.

Центральная избирательная комиссия Туркменистана объявила о проведении досрочных выборов 12 марта.

В Туркменистане полагают, что Гурбангулы Бердымухамедов собирается передать власть в стране своему сыну Сердару, передает Радио Азатлык.

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Наталия Медведева
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туркменистан Гурбангулы Бердымухамедов
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