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В Туркменистане людей заставляют клясться на Коране, что они не будут скачивать VPN – РС

Цей матеріал також доступний українською
10.08.2021, 14:01
В Туркменистане людей заставляют клясться на Коране, что они не будут скачивать VPN – РС - Фото
Иллюстративное фото (Фото - ЕРА)

Власти Туркменистана начали использовать практику клятвоприношения в целях ограничения пользования Интернетом – граждан заставляют давать клятву на Коране. Об этом пишет Радио Азатлык.

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Сообщается, что ранее не было известных случаев, когда власти страны заставляли людей клясться на каких-либо религиозных книгах о том, что они не будут пользоваться VPN сервисами. 

"Корреспондент Радио Азатлык сообщает, что в одном из регионов страны сотрудник Министерства национальной безопасности, курирующий местный филиал компании Туркментелеком, заставляет граждан клясться на Коране о том, что они не будут пользоваться VPN", – отмечает издание.

Журналисты подчеркивают: власти Туркменистана широко используют практику принуждения давать клятвы. Ранее для этих целей использовали книгу Рухнама авторства первого президента страны Сапармурата Ниязова.

"В прошлом приносить клятву верности родине требовали от всех граждан, начиная с детей в детских садах до аксакалов", – говорится в тексте.

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Станислав Стороженко
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VPN туркменистан Коран рухнама сапармурат ниязов
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