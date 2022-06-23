UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Доверие к РФ и Путину в мире достигло 20-летнего минимума. Есть страна-исключение — опрос

Цей матеріал також доступний українською
23.06.2022, 15:06
Доверие к РФ и Путину в мире достигло 20-летнего минимума. Есть страна-исключение — опрос - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA)

Отношение к России и доверие к российскому диктатору Владимиру Путину в мире достигли 20-летнего минимума. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Pew Research Center.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В среднем 85% населения 18 стран, в которых проводилось исследование, выражают негативное отношение к России.

Единственная страна, население которой более или менее благосклонно к РФ, — Малайзия. Там 47% населения благоприятно относятся к России. Наихудшее отношение продемонстрировали в Польше: 97% имеют негативное отношение, среди них 91% – очень негативное.

С 2020 года, когда этот опрос проводился в прошлый раз, почти во всех странах благосклонность к России снизилась на двузначные числа. В Италии, Греции и Польше положительное отношение к России сократилось более чем на 30%.

Нажмите, чтобы увеличить

Аналогично в мире упали также и рейтинги Путина. В 18 странах в среднем 90% населения не поддерживает международную политику российского диктатора и 78% "вообще ему не доверяют". Только 9% респондентов относятся к нему одобрительно.

За последние два десятилетия рейтинги Путина снижались во многих странах, но в 2022 году эти цифры достигли рекордно низкого уровня.

Исключением в этом вопросе также является Малайзия — это единственная из опрошенных стран, где большинство выражает доверие Путину.

В целом люди, поддерживающие его, чаще всего встречаются среди поклонников правых популистских партий.

Нажмите, чтобы увеличить

Опрос проведен с 21 по 27 марта 2022 года по телефону, лично и онлайн среди 3581 респондента в 18 странах. Погрешность не более 2,3%.

  • Согласно результатам опроса Рейтинга, в Украине к Путину "резко негативно" относится 96% населения.

Читайте также: Большинство немцев считают отношения с РФ навсегда испорченными — опрос

Мария Макуха
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия польша владимир путин италия опрос Греция Малайзия социология
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 