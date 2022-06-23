Доверие к РФ и Путину в мире достигло 20-летнего минимума. Есть страна-исключение — опрос

Отношение к России и доверие к российскому диктатору Владимиру Путину в мире достигли 20-летнего минимума. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Pew Research Center.

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В среднем 85% населения 18 стран, в которых проводилось исследование, выражают негативное отношение к России.

Единственная страна, население которой более или менее благосклонно к РФ, — Малайзия. Там 47% населения благоприятно относятся к России. Наихудшее отношение продемонстрировали в Польше: 97% имеют негативное отношение, среди них 91% – очень негативное.

С 2020 года, когда этот опрос проводился в прошлый раз, почти во всех странах благосклонность к России снизилась на двузначные числа. В Италии, Греции и Польше положительное отношение к России сократилось более чем на 30%.

Аналогично в мире упали также и рейтинги Путина. В 18 странах в среднем 90% населения не поддерживает международную политику российского диктатора и 78% "вообще ему не доверяют". Только 9% респондентов относятся к нему одобрительно.

За последние два десятилетия рейтинги Путина снижались во многих странах, но в 2022 году эти цифры достигли рекордно низкого уровня.

Исключением в этом вопросе также является Малайзия — это единственная из опрошенных стран, где большинство выражает доверие Путину.

В целом люди, поддерживающие его, чаще всего встречаются среди поклонников правых популистских партий.

Опрос проведен с 21 по 27 марта 2022 года по телефону, лично и онлайн среди 3581 респондента в 18 странах. Погрешность не более 2,3%.

Согласно результатам опроса Рейтинга, в Украине к Путину "резко негативно" относится 96% населения.

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Мария Макуха

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