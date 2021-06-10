Дудя будут судить из-за "пропаганды наркотиков" в интервью с украинским блогером Ивангаем

Против российского журналиста Юрия Дудя завели административное дело о пропаганде наркотиков из-за двух интервью, одно из которых дал украинский видеоблогер Иван Рудской (Ивангай). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Лиги безопасного интернета, члена Общественной палаты РФ Екатерину Мизулину.

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Материалы дела, по ее словам, уже поступили в один из судов Москвы. Именно организация Мизулиной в апреле подала запрос в полицию о проверки интервью Дудя с Ивангаем и российским рэпером Моргенштерном.

23 апреля управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по городу Москве завело дело по статье админкодекса о пропаганде наркотиков. По этой статье Дудю может грозить наказание в виде штрафа до 1,5 млн руб (почти $21 000), пишет РБК.

"Лига безопасного интернета отмечает принципиальную и честную позицию управления по контролю за оборотом наркотиков по городу Москве в ходе расследования этого дела. На сотрудников полиции оказывалось колоссальное давление, но, несмотря на это, состоялось объективное расследование, и дело было доведено до суда", – сказала Мизулина.

3 мая Ивангай заявил, что российский журналист Дудь вырезал из интервью с ним фрагменты, касающиеся Голодомора, репрессий СССР и российско-украинской войны.

4 мая Дудь опубликовал вырезанный фрагмент, заявив, что причина, по которой именно эта часть была вырезана из интервью, – желание "не измучить" зрителя длительным хронометражем.

Вадим Ребрина

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