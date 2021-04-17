Духовны, Роулинг и Фрай. 78 деятелей культуры требуют от Путина пустить врача к Навальному

78 влиятельных деятелей культуры и журналистики потребовали от президента России Владимира Путина обеспечить медицинскую помощь российскому оппозиционеру Алексею Навальному, который находится в заключении. Открытое письмо с требованием опубликовано в The Economist и Le Monde.

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В письме отмечено, что состояние здоровья Навального ухудшается, он находится в критическом состоянии и требует срочной медицинской помощи.

У Навального наблюдаются постоянные боли в спине, потеря чувствительности в ногах и руках, сильный кашель и жар.

Путина призывают обеспечить немедленное лечение Навального, на которое он имеет право по российским законам. "Как человеку, поклявшемуся соблюдать закон, вам просто надо сделать это", – говорится в письме.

Письмо подписали, в том числе,

– режиссер Джей Джей Абрамс;

– актеры Бенедикт Камбербетч, Дэвид Духовны, Стивен Фрай, Джуд Лоу, Билл Най, Ванесса Редгрейв, Иэн Маккеллен;

– писатели Светлана Алексиевич, Нил Гейман, Этгар Керет, Герта Мюллер, Орхан Памук, Джоан Роулинг, Салман Рушди, Патрик Зюскинд и драматург Том Стоппард;

– музыканты Том Йорк и Бьорн Ульвеус из группы ABBA;

– историки Энн Эпплбаум и Тимоти Снайдер;

– философ Питер Сингер и другие.

2 февраля 2021 года Московский городской суд заменил условный срок Навального по делу Ив Роше на реальный. Политика приговорили к 3,5 годам в колонии общего режима.

США, Канада и ЕС ввели санкции против России за Навального. Украина их поддержала.

31 марта Навальный объявил голодовку, он требует допустить к нему приглашенного врача.

Вчера, 16 апреля, прокуратура Москвы потребовала признать фонды Навального и его штабы экстремистскими организациями.

Денис Юдин

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