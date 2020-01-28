Двое россиян получили 395 лет тюрьмы в Греции

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Суд Каламата приговорил двоих граждан России 395 годам заключения и штрафу в размере 6 млн евро. Об этом сообщает DW со ссылкой на российское посольство.

Их признали виновными в незаконной перевозке беженцев и мигрантов.

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Сообщается, что в Греции все чаще задерживают моряков из РФ по аналогичным подозрениям. Чаще всего те оправдываются, что направлялись на кратковременные заработки на суда для туристов, но греческие судебные органы опираются на факты.

При этом в Греции довольно жесткое миграционное законодательство. За перевозку первого нелегального мигранта человек получает 15 лет тюремного заключения, за каждого последующего – еще 7,5.

23 октября полиция Великобритании обнаружила тела 39 человек в грузовике недалеко от Лондона. Все они были мигрантами из Китая.

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