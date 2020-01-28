Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Двое россиян получили 395 лет тюрьмы в Греции

Двое россиян получили 395 лет тюрьмы в Греции - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
28.01.2020, 07:35

Также им присудили штраф в 6 млн евро

Суд Каламата приговорил двоих граждан России 395 годам заключения и штрафу в размере 6 млн евро. Об этом сообщает DW со ссылкой на российское посольство.

Их признали виновными в незаконной перевозке беженцев и мигрантов. 

Смотрите также: Шпионский скандал. Болгария выдворила двоих российских дипломатов

Сообщается, что в Греции все чаще задерживают моряков из РФ по аналогичным подозрениям. Чаще всего те оправдываются, что направлялись на кратковременные заработки на суда для туристов, но греческие судебные органы опираются на факты.

При этом в Греции довольно жесткое миграционное законодательство. За перевозку первого нелегального мигранта человек получает 15 лет тюремного заключения, за каждого последующего – еще 7,5.

Читайте также: В ЕС сирийские мигранты выдавали себя за волейболистов из Украины

Еще по теме
Напишите нам
беженцы мигранты тюрьма россияне каламат
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 