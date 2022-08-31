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Двоих чиновников Минэкономики Германии заподозрили в связях с Россией – Die Zeit

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2022, 16:34
Двоих чиновников Минэкономики Германии заподозрили в связях с Россией – Die Zeit - Фото
Министр экономики Германии Роберт Хабек (Фото: EPA)

Двух чиновников Министерства экономики Германии, занимающих ключевые посты в сфере энергоснабжения, заподозрили в связях с Россией, сообщило в среду Die Zeit. Расследованием занимается Федеральное ведомство по охране конституции (BfV).

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Весной 2022 года представители министра экономики Роберта Хабека обратились в BfV после того, как во внутренних документах министерства по Северному потоку-2 и уровню заполненности газохранилищ, а также в отчете о безопасности поставок Германии были найдены несоответствия, которые не совпадали с официальной точкой зрения правительства и отражали российскую позицию.

Немецкая контрразведка проверила биографию подозреваемых чиновников. Оказалось, что один из них в прошлом посещал Россию для обучения и оба "эмоционально привязаны" к России, но веских доказательств шпионажа или коррупции найдено не было.

Судя по всему, пишет Die Zeit, спецслужба не получила права на прослушивание телефонных звонков подозреваемых и чтение их электронных писем, не сумев подтвердить обоснованность подозрений.

Поэтому судьбу скомпрометированных чиновников придется решать самому министру.

В Министерстве экономики Германии отказались комментировать это расследование, но добавили, что находятся в тесном контакте с BfV.

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Андрей Водяный
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Германия шпионаж роберт хабек
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