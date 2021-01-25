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РосСМИ пишут, что в Москве задержали экс-игрока "Ливерпуля" Аггера: оказался однофамильцем

25.01.2021, 16:19
РосСМИ пишут, что в Москве задержали экс-игрока
Даниэль Аггер в 2016 году (Фото - ЕРА)

Российское издание Новая газета распространило ложную информацию о том, что якобы в Москве во время протестов в поддержку оппозиционера Алексея Навального был задержан экс-футболист английского "Ливерпуля", а также экс-игрок сборной Дании по футболу Даниэль Аггер.

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Сообщалось, что инициалы задержанного на сайте Головинского районного суда Москвы совпали с реальными инициалами футболиста (Daniel Munthe Agger). По данным издания, речь шла именно об экс-защитнике "Ливерпуля".
Однако Российское агентство правовой и судебной информации со ссылкой на пресс-службу суда сообщает, что задержанный является полным однофамильцем экс-футболиста.
"Россиянин сменил имя в честь экс-футболиста, выступавшего на позиции центрального защитника за английский Ливерпуль с 2006 по 2014 годы", – отмечает источник. 
Задержанного Аггера обвиняют в участии в несанкционированном митинге – ему грозит штраф от 10 000 до 20 000 рублей, обязательные работы или арест сроком до 15 суток. 

Читайте также: Митинги за Навального. В России рекорд по задержаниям на акциях протеста – 3500 человек

Станислав Стороженко
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Россия Ливерпуль алексей навальный протесты в Москве даниэль аггер

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