РосСМИ пишут, что в Москве задержали экс-игрока "Ливерпуля" Аггера: оказался однофамильцем

Российское издание Новая газета распространило ложную информацию о том, что якобы в Москве во время протестов в поддержку оппозиционера Алексея Навального был задержан экс-футболист английского "Ливерпуля", а также экс-игрок сборной Дании по футболу Даниэль Аггер.

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Сообщалось, что инициалы задержанного на сайте Головинского районного суда Москвы совпали с реальными инициалами футболиста (Daniel Munthe Agger). По данным издания, речь шла именно об экс-защитнике "Ливерпуля".

Однако Российское агентство правовой и судебной информации со ссылкой на пресс-службу суда сообщает , что задержанный является полным однофамильцем экс-футболиста.

"Россиянин сменил имя в честь экс-футболиста, выступавшего на позиции центрального защитника за английский Ливерпуль с 2006 по 2014 годы", – отмечает источник.

Задержанного Аггера обвиняют в участии в несанкционированном митинге – ему грозит штраф от 10 000 до 20 000 рублей, обязательные работы или арест сроком до 15 суток.

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию. Его задержали по "делу Ив Роше", а позже арестовали на 30 суток.

Утром 23 января в российских городах начались массовые протесты в поддержку политика.

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Станислав Стороженко

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