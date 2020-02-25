Экс-глава внешней разведки Франции будет вести телешоу российских пропагандистов

Ален Жюйе (Фото: EPA)

Бывший глава службы внешней разведки Франции Ален Жюйе будет вести на телеканале RT France программу о геополитике. Об этом сообщает RFI со ссылкой на распространенное телеканалом коммюнике.

Отмечается, что 13-минутная программа под названием La Source ("Источник") будет выходить в эфир два раза в месяц.

Согласно коммюнике, речь в программе пойдет о "дипломатии, конфликтах, терроризме, безопасности и конкурентной разведке". Первый выпуск шоу запланирован на март.

Сообщается, что Жюйе не раз выступал с прокремлевских позиций.

Например, в интервью Youtube-каналу Thinkerview Жюйе назвал отравление экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля "англосаксонской манипуляцией", похвалил прогресс России в области вооружений и заявил, что Москва не является угрозой западным странам.

На сайте RT размещено интервью, где Жюйе выступает за российскую интервенцию в Сирии и говорит о зависимости Франции от США.

Ален Жюйе возглавил внешнюю разведку Франции (DGSE) в 2002 году. До этого он работал в крупных французских и международных компаниях.

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