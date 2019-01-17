Экс-посол США: Трамп не занимает жесткую позицию по России

Майкл Макфол (фото - прес-служба YES)

Бывший посол США в России Майкл Макфол отверг заявления президента Дональда Трампа о том, что он "занимает жесткую позицию в отношении России". Об этом сообщает Голос Америки.

По мнению Макфола, президент "не поддерживает политику собственной администрации в отношении России".

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"Администрация Трампа проводит жесткую политику в отношении России, которую я, по большей части, поддерживаю. Но сам Трамп такую политику не проводит. За последние два года он регулярно давал понять, что не поддерживает политику собственной администрации в отношении России", - подчеркнул Макфол в статье Washington Post.

Бывший дипломат говорит, что представители администрации Трампа время от времени – хотя не так часто, как следовало бы – критикуют репрессивную политику президента России Владимира Путина внутри России.

"Сам Трамп ни разу не сказал ни слова о важности защиты прав человека в России. Ни слова. Напротив, он неоднократно пытался установить моральную равноценность поведения США в мире и поведения России", - отметил бывший посол США.

10 января 2019 года адвокаты президента США сообщили спецпрокурору Роберту Мюллеру, что глава Белого дома больше не будет отвечать на дополнительные вопросы по расследованию возможного вмешательства России в американские выборы 2016 года.