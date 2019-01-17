Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
17.01.2019, 09:26

Экс-посол США: Трамп не занимает жесткую позицию по России

Экс-посол США: Трамп не занимает жесткую позицию по России - Фото
Майкл Макфол (фото - прес-служба YES)

Майкл Макфол подчеркнул, что "сам Трамп ни разу не сказал ни слова о важности защиты прав человека в России"

Реклама
Реклама

Бывший посол США в России Майкл Макфол отверг заявления президента Дональда Трампа о том, что он "занимает жесткую позицию в отношении России". Об этом сообщает Голос Америки.

По мнению Макфола, президент "не поддерживает политику собственной администрации в отношении России".

Реклама

"Администрация Трампа проводит жесткую политику в отношении России, которую я, по большей части, поддерживаю. Но сам Трамп такую политику не проводит. За последние два года он регулярно давал понять, что не поддерживает политику собственной администрации в отношении России", - подчеркнул Макфол в статье Washington Post.

Бывший дипломат говорит, что представители администрации Трампа время от времени – хотя не так часто, как следовало бы – критикуют репрессивную политику президента России Владимира Путина внутри России.

"Сам Трамп ни разу не сказал ни слова о важности защиты прав человека в России. Ни слова. Напротив, он неоднократно пытался установить моральную равноценность поведения США в мире и поведения России", - отметил бывший посол США.

10 января 2019 года адвокаты президента США сообщили спецпрокурору Роберту Мюллеру, что глава Белого дома больше не будет отвечать на дополнительные вопросы по расследованию возможного вмешательства России в американские выборы 2016 года.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Россия, дональд трамп, владимир путин, администрация трампа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 