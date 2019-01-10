Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
10.01.2019, 08:10

Мюллер больше не получит ответы Трампа на вопросы по РФ: адвокат

Мюллер больше не получит ответы Трампа на вопросы по РФ: адвокат - Фото
Рудольф Джулиани и Дональд Трамп (фото - EPA)

Рудольф Джулиани сказал, что всю необходимую информацию в деле по возможному вмешательству РФ в выборы США спецпрокурор Мюллер уже получил

Реклама
Реклама

Адвокаты президента США Дональда Трампа сообщили спецпрокурору Роберту Мюллеру, что глава Белого дома больше не будет отвечать на дополнительные вопросы по расследованию возможного вмешательства России в американские выборы 2016 года. Об этом адвокат Рудольф Джулиани сообщил Reuters

По словам адвоката, офис спецпрокурора снова поднимает вопрос о возможности дальнейших вопросов Трампу по "российскому делу", однако он отвечать больше не будет, поскольку вся необходимая информация уже предоставлена.

Реклама

"Насколько это касается нас, все завершено. Нас не убедили в том, что у них остались вопросы, на которые они бы уже не знали ответов", - сказал адвокат.

Джулиани отметил, что в нынешней ситуации Мюллер может попытаться вызвать Трампа в суд, прислав повестку, если захочет. "Но в его команде знают, что мы будем серьезно противостоять этому", - добавил он.

Осенью 2018 года экс-глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт пошел на сделку со следствием и признал себя виновным по двум пунктам обвинения (в сговоре против США и в препятствовании правосудию) вдобавок к еще 8 пунктам ранее (уклонение от уплаты налогов, манипуляции с банковскими счетами, отказа раскрыть счета в иностранных банках, т.д.).

Прокуроры говорят, что Манафорт продолжал врать о сотрудничестве с россиянином Константином Килимником, связанным с разведкой РФ, и о контактах с чиновниками администрации Трампа даже после того, как согласился сотрудничать со следствием. Трамп на это ответил, что у Мюллера не нашли никаких доказательств "сговора с РФ" и для импичмента оснований нет.

Топ-чиновники из Демократической партии утверждают, что если вмешательство РФ в выборы в США будет доказано, Трамп может отправиться за решетку

Отправить:
Распечатать:
Теги: Роберт Мюллер, Рудольф Джулиани, дональд трамп
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 