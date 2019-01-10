Мюллер больше не получит ответы Трампа на вопросы по РФ: адвокат

Рудольф Джулиани и Дональд Трамп (фото - EPA)

Адвокаты президента США Дональда Трампа сообщили спецпрокурору Роберту Мюллеру, что глава Белого дома больше не будет отвечать на дополнительные вопросы по расследованию возможного вмешательства России в американские выборы 2016 года. Об этом адвокат Рудольф Джулиани сообщил Reuters.

По словам адвоката, офис спецпрокурора снова поднимает вопрос о возможности дальнейших вопросов Трампу по "российскому делу", однако он отвечать больше не будет, поскольку вся необходимая информация уже предоставлена.

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"Насколько это касается нас, все завершено. Нас не убедили в том, что у них остались вопросы, на которые они бы уже не знали ответов", - сказал адвокат.

Джулиани отметил, что в нынешней ситуации Мюллер может попытаться вызвать Трампа в суд, прислав повестку, если захочет. "Но в его команде знают, что мы будем серьезно противостоять этому", - добавил он.

Осенью 2018 года экс-глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт пошел на сделку со следствием и признал себя виновным по двум пунктам обвинения (в сговоре против США и в препятствовании правосудию) вдобавок к еще 8 пунктам ранее (уклонение от уплаты налогов, манипуляции с банковскими счетами, отказа раскрыть счета в иностранных банках, т.д.).

Прокуроры говорят, что Манафорт продолжал врать о сотрудничестве с россиянином Константином Килимником, связанным с разведкой РФ, и о контактах с чиновниками администрации Трампа даже после того, как согласился сотрудничать со следствием. Трамп на это ответил, что у Мюллера не нашли никаких доказательств "сговора с РФ" и для импичмента оснований нет.

Топ-чиновники из Демократической партии утверждают, что если вмешательство РФ в выборы в США будет доказано, Трамп может отправиться за решетку.