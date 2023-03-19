Экс-президент Еврокомиссии Юнкер не верит в быстрое вступление Украины в ЕС

Бывший президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер не верит в быстрое вступление Украины в Евросоюз. Об этом он сказал в интервью Luxemburger Wort.

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"Я считаю, что Украине нужна перспектива присоединения. Но я очень расстроен неосмотрительностью многих политиков, в том числе на Западе, которые хотят, чтобы Украина присоединилась к ЕС как можно быстрее. Я этого не вижу", – сказал Юнкер.



В этом интервью бывший глава Еврокомиссии также рассказал, что всегда стремился к диалогу с Россией, но сейчас он не видит такой перспективы.

"Путин и российское руководство в целом не выказывают никакого желания начинать настоящие мирные переговоры", – объяснил Юнкер, возглавлявший ЕК в 2014-2019 годах.

Кремль ни при каких обстоятельствах не должен диктовать мир в Украине, добавил он. "Мир – не самая высокая ценность, которую нужно защищать. Свобода – самая высокая ценность", – сказал он.

28 февраля 2022 года Украина подала заявку на вступление в Европейский Союз.

23 июня 2022 года Украина вместе с Молдовой получила статус кандидата в ЕС.

В правительстве Украины рассчитывают, что переговоры по вступлению начнутся до конца года. 2 февраля 2023 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина до конца года будет готова к началу формальных переговоров по присоединению к Европейскому Союзу.

Более 80% украинцев считают, что процветание Украины зависит от того, станет ли она членом Европейского Союза.

Андрій Водяний

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