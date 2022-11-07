Экс-президент Молдовы Додон находится на зарплате у России – расследование
Бывший президент Молдовы Игорь Додон после отстранения от власти перешел на "содержание" близких Кремлю олигархов, говорится в расследовании RISE Moldova.
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Журналисты пишут, что у Додона теперь есть собственная неправительственная организация – Молдовско-российский деловой союз, – где он утвердил себе зарплату, которая в десять раз превышает его президентский оклад.
Общий годовой оклад экс-президента Молдовы на 2022 год запланирован на сумму 1,6 млн леев. Вместе с премией он ежемесячно получает 202 000 леев в месяц (более 10 000 евро).
Деньги на зарплату Додону идут из России.
Так, журналисты RISE Moldova совместно с российским центром "Досье" обнаружили шесть банковских платежей из РФ на счет организации Додона почти на 5 млн леев (около $264 000).
Почти каждый транш сопровождается антизападными или пророссийскими заявлениями экс-президента Молдовы и его соратников.
Деньги поступают от российской организации Деловая Россия, которую финансирует гражданин России Игорь Чайка – сын бывшего генпрокурора и бизнес-партнер Додона.
Согласно выводам американских властей, Кремль и связанные с ним молдавские политики используют "компании Чайки как прикрытие для перекачки денег сотрудничающим с ним политическим партиям Молдовы", а "некоторые из этих незаконных средств кампании были предназначены для взяток и мошенничества на выборах [в Молдове]".
- В конце мая Додона отправили под домашний арест по делу о коррупции, незаконном обогащении, госизмене и финансировании политической партии преступной группировкой. Она касается получения от молдавского олигарха Владимира Плахотнюка кулек с деньгами на финансирование Партии социалистов.
- В июне Додону выдвинули новые обвинения. Ему инкриминируют превышение полномочий в 2008-2009 годах, когда он являлся министром экономики и торговли.
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