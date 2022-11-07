UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Экс-президент Молдовы Додон находится на зарплате у России – расследование

Цей матеріал також доступний українською
07.11.2022, 17:25
Экс-президент Молдовы Додон находится на зарплате у России – расследование - Фото
Фото: EPA

Бывший президент Молдовы Игорь Додон после отстранения от власти перешел на "содержание" близких Кремлю олигархов, говорится в расследовании RISE Moldova.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Журналисты пишут, что у Додона теперь есть собственная неправительственная организация – Молдовско-российский деловой союз, – где он утвердил себе зарплату, которая в десять раз превышает его президентский оклад.

Общий годовой оклад экс-президента Молдовы на 2022 год запланирован на сумму 1,6 млн леев. Вместе с премией он ежемесячно получает 202 000 леев в месяц (более 10 000 евро).

Деньги на зарплату Додону идут из России.

Так, журналисты RISE Moldova совместно с российским центром "Досье" обнаружили шесть банковских платежей из РФ на счет организации Додона почти на 5 млн леев (около $264 000).

Почти каждый транш сопровождается антизападными или пророссийскими заявлениями экс-президента Молдовы и его соратников.

Деньги поступают от российской организации Деловая Россия, которую финансирует гражданин России Игорь Чайка – сын бывшего генпрокурора и бизнес-партнер Додона.

Согласно выводам американских властей, Кремль и связанные с ним молдавские политики используют "компании Чайки как прикрытие для перекачки денег сотрудничающим с ним политическим партиям Молдовы", а "некоторые из этих незаконных средств кампании были предназначены для взяток и мошенничества на выборах [в Молдове]".

  • В конце мая Додона отправили под домашний арест по делу о коррупции, незаконном обогащении, госизмене и финансировании политической партии преступной группировкой. Она касается получения от молдавского олигарха Владимира Плахотнюка кулек с деньгами на финансирование Партии социалистов.
  • В июне Додону выдвинули новые обвинения. Ему инкриминируют превышение полномочий в 2008-2009 годах, когда он являлся министром экономики и торговли.

Читайте также: Спецслужбы РФ пытаются расшатать ситуацию в Молдове – Санду

Андрій Водяний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия Молдова игорь додон
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 