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Эксперты ВОЗ едут в Китай изучать происхождение коронавируса, Пекин разрешения пока не дал

05.01.2021, 22:45
Эксперты ВОЗ едут в Китай изучать происхождение коронавируса, Пекин разрешения пока не дал - Фото
Тедрос Аданом Гебреисус (Фото: Salvatore Di Nolfi/ЕРА)

Всемирная организация здравоохранения направила в Китай экспертов для изучения происхождения коронавируса, но официальный Пекин до сих пор не санкционировал их въезд в страну. Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреиусус, передает Reuters.

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Тедрос заявил, что очень разочарован задержкой со стороны китайских властей, особенно учитывая то, что план поездки был разработан совместно с Пекином.

В начале января в Китай в рамках миссии по расследованию ранних случаев коронавируса должна была отправиться группа из 10 ученых. Двое из них уже поехали, но из-за отсутствия необходимых разрешений один из них вернулся, а второй остановился в транзитной стране.

"Мы верим и надеемся, что это всего лишь логистический и бюрократический вопрос, который можно очень быстро решить", – сказал глава службы чрезвычайных ситуаций ВОЗ Майк Райан.

  • Впервые о новом коронавирусе стало известно после вспышки заболеваемости в китайском Ухане в конце 2019-го – начале 2020-го. 
  • В марте 2020-го госсекретарь США Майкл Помпео обвинял власть Китая в "утаивании" от мира информации, необходимой для предотвращения новых случаев заражения коронавирусом.
  • В мае 2020 года более 120 стран призвали начать тщательное расследование происхождения и причин распространения коронавирусной болезни СOVID-19. В Китае заявили, что готовы к международному расследованию происхождения COVID-19, но оно должно быть научным, а не политическим. 
  • 30 декабря 2020-го сообщалось, что по данным AP, правительство Китая жестко контролирует все исследования о происхождении нового коронавируса.

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Наталия Медведева
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Китай ВОЗ коронавирус Тедрос Аданом Гебреисус

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