"Ему следовало остаться дома": в Лондоне протесты против Трампа

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Профсоюзы, женские группы, борцы за мир и защитники окружающей среды собрались в Лондоне на протест, чтобы сказать прибывшему туда президенту США Дональду Трампу, что "ему следовало остаться дома". Об этом пишет The Associated Press.

Протестующий принесли дирижабль, изображающий Трампа в виде оранжевого разъяренного ребенка.

По информации агентства, представители главной оппозиционной партии Британии присоединятся к демонстрации позже во главе со своим лидером - лейбористом Джереми Корбином.

Полиция установила заграждения против демонстрантов.

Американский президент прилетел в Британию вчера, 3 июня. Он успел назвать мэра Лондона "отмороженным неудачником" и, вероятно, нарушить негласный протокол, прикоснувшись к королеве.

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