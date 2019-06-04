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04.06.2019, 13:25

"Ему следовало остаться дома": в Лондоне протесты против Трампа

"Ему следовало остаться дома": в Лондоне протесты против Трампа - Фото
Фото: ЕРА

Представители главной оппозиционной партии Великобритании тоже планируют присоединиться к акции

Профсоюзы, женские группы, борцы за мир и защитники окружающей среды собрались в Лондоне на протест, чтобы сказать прибывшему туда президенту США Дональду Трампу, что "ему следовало остаться дома". Об этом пишет The Associated Press

Протестующий принесли дирижабль, изображающий Трампа в виде оранжевого разъяренного ребенка. 

По информации агентства, представители главной оппозиционной партии Британии присоединятся к демонстрации позже во главе со своим лидером - лейбористом Джереми Корбином.

Полиция установила заграждения против демонстрантов. 

Американский президент прилетел в Британию вчера, 3 июня. Он успел назвать мэра Лондона "отмороженным неудачником" и, вероятно, нарушить негласный протокол, прикоснувшись к королеве

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Теги: дональд трамп, протест
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