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В Британии за сутки нашлись 250 000 добровольцев для борьбы с коронавирусом

В Британии за сутки нашлись 250 000 добровольцев для борьбы с коронавирусом - Фото
Фото: ЕРА
25.03.2020, 14:19

Помощники службе здравоохранения Британии нужны для доставки еды, медикаментов, пациентов на прием к врачу и звонков изолированным из-за коронавируса

На призыв о наборе персонала для борьбы с коронавирусной эпидемией в стране, который бросила Британская нацслужба здравоохранения (NHS), за сутки отозвались более 250 000 добровольцев. Об этом со ссылкой на директора NHS Стивена Поуиса пишет BBC News.

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Волонтеры старше 18 лет "с хорошим здоровьем" нужны правительству для доставки еды и лекарств, обеспечения пациентов транспортом, предметами первой необходимости, а также для звонков по телефону тем, кто остался один в самоизоляции. Схема рассчитана на охват до 1,5 млн человек.

Около 11 000 бывших медиков также согласились вернуться в службу здравоохранения. К ним присоединятся более 24 000 медсестер и медиков последнего курса обучения.

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В Британии умерли уже 422 человека с вирусом, 8077 человек - с положительным результатом теста на COVID-19. 135 выздоровели. Страна, как и многие, - в самом начале вспышки.

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Евгений Пилипенко
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