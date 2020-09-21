Эрдоган подал в суд на греческое СМИ из-за резонансной статьи, в которой его оскорбили

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган будет судиться с греческой газетой, которая допустила оскорбления в его адрес в одной из статей

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал в суд на руководство греческого издания Dimokratia, которое опубликовало статью с унизительным заголовком в его адрес. Об этом сообщает турецкое агентство Анадолу.

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"Действия греческого издания – показатель нравственной деградации СМИ. Тот факт, что греческая общественность не отреагировала на скандальную публикацию говорит о том, что деградация не ограничивается рамками журналистики", - говорит один из адвокатов Эрдогана Гусейн Айдын.

Он уточнил, что иск против Dimokratia подан по статье УК Турции о "публичном оскорблении президента".

18 сентября Dimokratia поместила на первой странице газеты статью с заголовком на турецком языке " Siktir git, Mr. Erdogan" ( Пошел н***й, господин Эрдоган). Из-за этого МИД Турции вызвал посла Греции.

Разногласия Греции и Турции связаны с территориальными распрями и распределением энергоресурсов в восточном Средиземноморье.

Владислав Сердюк

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