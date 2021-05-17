UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Эрдоган призвал "преподать Израилю мощный урок" за Газу

17.05.2021, 10:10
Эрдоган призвал
Реджеп Тайип Эрдоган (фото - ЕРА)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что международное сообщество якобы должно "преподать Израилю мощный и сдерживающий урок" из-за ударов его армии по территории Газы, откуда исламисты-радикалы обстреливают Израиль тысячами неуправляемых ракет. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале Эрдогана.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он сообщил, что провел телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Рухани: обсуждали турецко-иранские отношения и арабо-израильский конфликт.

Президент Турции призвал к единству исламского мира по теме конфликта Палестина-Израиль.

"Международное сообщество должно также преподать Израилю мощный и сдерживающий урок перед лицом этих безрассудных нападений", – заявил Эрдоган.

СПРАВКА. Эскалация началась в первых числах мая 2021-го после стычек палестинцев с израильскими военными в Иерусалиме у мечети Аль-Акса. Формально стычки начались из-за того, что суд в Израиле постановил: в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей, проживающих там десятки лет, изымут часть домов и отдадут их еврейским поселенцам. Позиция суда состоит в том, что до 1948-го они принадлежали этим израильским семьям. Палестинцы начали возмущаться. С 10 по 17 мая радикалы из Газы запустили около 3100 ракет по Израилю. ВВС в ответ нанесли более тысячи ударов по сектору. В Газе утверждают, что погибли почти 200 человек, более 1000 получили ранения. Израиль говорит о 10 жертвах среди своих граждан, и одном погибшем солдате.

Читайте также: Как Россия участвует в конфликте Израиля и Палестины: семь примеров

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Иран Палестина хамас реджеп эрдоган хасан рухани ввс израиля газа сектор
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 