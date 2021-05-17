Эрдоган призвал "преподать Израилю мощный урок" за Газу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что международное сообщество якобы должно "преподать Израилю мощный и сдерживающий урок" из-за ударов его армии по территории Газы, откуда исламисты-радикалы обстреливают Израиль тысячами неуправляемых ракет. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале Эрдогана.

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Он сообщил, что провел телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Рухани: обсуждали турецко-иранские отношения и арабо-израильский конфликт.

Президент Турции призвал к единству исламского мира по теме конфликта Палестина-Израиль.

"Международное сообщество должно также преподать Израилю мощный и сдерживающий урок перед лицом этих безрассудных нападений", – заявил Эрдоган.

СПРАВКА. Эскалация началась в первых числах мая 2021-го после стычек палестинцев с израильскими военными в Иерусалиме у мечети Аль-Акса. Формально стычки начались из-за того, что суд в Израиле постановил: в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей, проживающих там десятки лет, изымут часть домов и отдадут их еврейским поселенцам. Позиция суда состоит в том, что до 1948-го они принадлежали этим израильским семьям. Палестинцы . Эскалация началась в первых числах мая 2021-го после стычек палестинцев с израильскими военными в Иерусалиме у мечети Аль-Акса. Формально стычки начались из-за того, что суд в Израиле постановил: в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей, проживающих там десятки лет, изымут часть домов и отдадут их еврейским поселенцам. Позиция суда состоит в том, что до 1948-го они принадлежали этим израильским семьям. Палестинцы начали возмущаться . С 10 по 17 мая радикалы из Газы запустили около 3100 ракет по Израилю. ВВС в ответ нанесли более тысячи ударов по сектору. В Газе утверждают, что погибли почти 200 человек, более 1000 получили ранения. Израиль говорит о 10 жертвах среди своих граждан, и одном погибшем солдате.

15 мая в Газе было разрушено высотное здание с офисами международных СМИ. Вечером того же дня израильские ВВС разбомбили дом одного из лидеров ХАМАС и склад оружия.

В ночь на 17 мая Израиль нанес новую серию авиаударов в секторе.

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Оксана Житнюк

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