Эрдоган призвал "преподать Израилю мощный урок" за Газу
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что международное сообщество якобы должно "преподать Израилю мощный и сдерживающий урок" из-за ударов его армии по территории Газы, откуда исламисты-радикалы обстреливают Израиль тысячами неуправляемых ракет. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале Эрдогана.
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Он сообщил, что провел телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Рухани: обсуждали турецко-иранские отношения и арабо-израильский конфликт.
Президент Турции призвал к единству исламского мира по теме конфликта Палестина-Израиль.
"Международное сообщество должно также преподать Израилю мощный и сдерживающий урок перед лицом этих безрассудных нападений", – заявил Эрдоган.
- 15 мая в Газе было разрушено высотное здание с офисами международных СМИ. Вечером того же дня израильские ВВС разбомбили дом одного из лидеров ХАМАС и склад оружия.
- В ночь на 17 мая Израиль нанес новую серию авиаударов в секторе.
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