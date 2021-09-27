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Эрдоган собрался заказать у России новые комплексы С-400, рискуя получить санкции США

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2021, 11:57
Эрдоган собрался заказать у России новые комплексы С-400, рискуя получить санкции США - Фото
ЗРК С-400 (Фото: EPA/EFE Maxim Shipenkov)

Турция планирует закупить у России вторую партию ЗРК С-400. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган американскому телеканалу CBS.

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По его словам, Турция намерена продолжить закупку систем ПВО российского производства, несмотря на неоднократные предупреждения о том, что это ставит под угрозу безопасность НАТО.

"В будущем никто не сможет вмешиваться в вопрос о том, какие системы защиты мы приобретаем, в какой стране, на каком уровне. Никто не может вмешиваться в это. Мы единственные, кто принимает такие решения", – отметил президент Турции.

В Анкаре заверяют, что не могут закупить в срок системы ПВО ни у одного из союзников по Альянсу, и якобы потому обратились к Москве. В США отмечают, что российская система ПВО несет угрозу для истребителей F-35, сообщает Deutsche Welle.

  • В 2019 году Анкара закупила у России С-400. В США заявили, что это несовместимо с оборонной стратегией НАТО и может поставить под угрозу поставку истребителей F-35.
  • 14 декабря 2020-го Минфин США ввел санкции против чиновников турецкого агентства по оборонным закупкам из-за приобретения Турцией С-400.
  • 15 июня 2021 года американские войска отработали серию имитированных ударов по С-400 в рамках учений Africa Lion 2021.
Виктория Найдёнова
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