Эрдоган заявил о проведении саммита по Сирии в четырехстороннем формате

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал проведение 5 марта саммита по Сирии с участием канцлера Германии Ангелы Меркель, главы Франции Эмманюэля Макрона, президента России Владимира Путина. Об этом Эрдоган заявил 22 февраля в Измире на западе страны, передает Deutsche Welle.
По словам Эрдогана, предметом обсуждения будет ситуация в провинции Идлиб на северо-западе Сирии, где турецкие войска и отряды сирийской оппозиции ранее начали скоординированную военную операцию.
"Мы снова встретимся (с партнерами по переговорам, - ред. ) 5 марта и обсудим эту проблему. С Божьей помощью мы достигнем благоприятного результата для нашей страны и для наших сирийских братьев", - отметил Эрдоган.
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