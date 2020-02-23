Эрдоган заявил о проведении саммита по Сирии в четырехстороннем формате

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Сергей Чириков/EPA)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал проведение 5 марта саммита по Сирии с участием канцлера Германии Ангелы Меркель, главы Франции Эмманюэля Макрона, президента России Владимира Путина. Об этом Эрдоган заявил 22 февраля в Измире на западе страны, передает Deutsche Welle.

По словам Эрдогана, предметом обсуждения будет ситуация в провинции Идлиб на северо-западе Сирии, где турецкие войска и отряды сирийской оппозиции ранее начали скоординированную военную операцию.

"Мы снова встретимся (с партнерами по переговорам, - ред. ) 5 марта и обсудим эту проблему. С Божьей помощью мы достигнем благоприятного результата для нашей страны и для наших сирийских братьев", - отметил Эрдоган.

С лета прошлого года в Сирии идет наступление войск Асада в провинции Идлиб.

10 февраля сирийские и турецкие войска обменялись ударами в Идлибе.

20 февраля турецкая армия начала военную операцию против войск Башара Асада в сирийской провинции Идлиб.

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