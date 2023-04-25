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Евросоюз должен строить отношения с Китаем без учета его позиции касательно войны – посол

Цей матеріал також доступний українською
25.04.2023, 09:37
Евросоюз должен строить отношения с Китаем без учета его позиции касательно войны – посол - Фото
Посол Китая Фу Цун (Скриншот)

Евросоюз должен строить отношения с Китаем без учета его позиции касательно войны России против Украины. Об этом посол Китая в ЕС Фу Цун заявил в интервью местному изданию The Paper.

По словам Цуна, война России против Украины вызывает беспокойство среди европейских стран и является почвой, на которой они рассматривают те или иные вопросы.

"Это правда, что многие европейцы оценивают китайско-европейские отношения через призму украинского вопроса", – сказал он.

Посол отметил, что отношения между Китаем и ЕС являются "многогранными, а не односторонними", а потому, говорит он, "европейская сторона не должна рассматривать китайско-европейские отношения через призму "кризиса в Украине".

Он повторил китайские нарративы, согласно которым Китай не является ни создателем, ни стороной так называемого "кризиса в Украине".

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"Китай также является жертвой этого кризиса, и обвинять Китай в украинском кризисе абсолютно неправомерно. Китай будет играть конструктивную роль в достижении прекращения огня, чтобы остановить войну, смягчить кризис и восстановить мир", – добавил китайский дипломат.

Цун также акцентировал внимание на отношениях Пекина с Москвой, отметив "определенные недоразумения и предубеждения" относительно них в Евросоюзе.

Он призвал ЕС "иметь правильный взгляд на российско-китайские отношения", а также правильно понимать ссылку на "отсутствие верхнего предела".

"Мы всегда считали, что дружба и сотрудничество между странами бесконечны и не следует устанавливать никаких искусственных ограничений. Китайско-российское сотрудничество не имеет "потолка", и то же касается сотрудничества между Китаем и ЕС", – добавил он.

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Мілана Головань
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Китай война геополитика посол Фу Цун
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