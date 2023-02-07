UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ЕС откроет центр по борьбе с российской и китайской пропагандой

Цей матеріал також доступний українською
07.02.2023, 18:43
ЕС откроет центр по борьбе с российской и китайской пропагандой - Фото
Жозеп Боррель (Фото - ЕРА)

Европейский Союз запустит новую платформу, основной целью которой станет изучение дезинформации со стороны России и Китая. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает Politico.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам Борреля, центр противодействия дезинформации будет создан прежде всего для того, чтобы понять, как организованы компании по дезинформации, а также своевременно выявить их участников.

Боррель также предупредил о "новой волне" дезинформации сфабрикованных изображений, видео и веб-сайтов, которые выдают себя за средства массовой информации, которая распространяется "в пять раз быстрее скорости света в социальных сетях и службах обмена сообщениями".

По словам одного из представителей центра противодействия дезинформации, это будет децентрализованная платформа для обмена информацией в режиме реального времени с неправительственными организациями, странами и кибербезопасными агентствами.

Это, по словам представителя центра, позволит лучше понять новые угрозы дезинформации и быстрее принимать меры по решению таких проблем.

Мілана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
дезинформация Европа Жозеп Боррель кремлевская пропаганда
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 