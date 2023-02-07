ЕС откроет центр по борьбе с российской и китайской пропагандой

Европейский Союз запустит новую платформу, основной целью которой станет изучение дезинформации со стороны России и Китая. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает Politico.

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По словам Борреля, центр противодействия дезинформации будет создан прежде всего для того, чтобы понять, как организованы компании по дезинформации, а также своевременно выявить их участников.

Боррель также предупредил о "новой волне" дезинформации сфабрикованных изображений, видео и веб-сайтов, которые выдают себя за средства массовой информации, которая распространяется "в пять раз быстрее скорости света в социальных сетях и службах обмена сообщениями".

По словам одного из представителей центра противодействия дезинформации, это будет децентрализованная платформа для обмена информацией в режиме реального времени с неправительственными организациями, странами и кибербезопасными агентствами.

Это, по словам представителя центра, позволит лучше понять новые угрозы дезинформации и быстрее принимать меры по решению таких проблем.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Украина окончательно сделала свой выбор по европейскому будущему и ЕС должен помочь ей в этом.

Боррель заявил, что вопрос о предоставлении Украине боевых самолетов пока не стоит в повестке дня.

Мілана Головань

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