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Боррель о возможности предоставления Украине самолетов: Посмотрим. Пока не на повестке дня

Цей матеріал також доступний українською
05.02.2023, 11:23
Боррель о возможности предоставления Украине самолетов: Посмотрим. Пока не на повестке дня - Фото
Фото: пресс-служба Борреля

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что вопрос о предоставлении Украине боевых самолетов пока не стоит на повестке дня. Об этом он сказал в интервью El Pais, которое вышло в воскресенье.

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"Посмотрим, что будет в будущем. Пока что этот вопрос не стоит на повестке дня", – сказал он.

Боррель заявил, что Украине нужно помогать всеми возможными способами, пока они не будут предусматривать прямое участие Евросоюза в войне.

"Мы бы вступили в войну, если бы ввели войска – но это уж точно не стоит в повестке дня и никогда не стояло", – сказал он.

СПРАВКА. После разблокирования поставок западной бронетехники военно-политическое руководство Украины форсирует тему передачи Силам обороны западных истребителей. Канцлер Германии Олаф Шольц на конец января 2023 года был категорически против этого, как и некоторые немецкие политики/чиновники, которые ранее активно лоббировали предоставление ВСУ танков. Общее мнение у тех, кто против – это ведь не танки, это уже другое. Аналогичная аргументация наблюдалась перед каждым этапом усиления военной помощи Украине.

Читайте также: "Можем зайти далеко". Хабек боится, что Германия станет участницей войны, дав Украине самолеты

Андрій Водяний
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Жозеп Боррель военная помощь самолеты
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