Боррель о возможности предоставления Украине самолетов: Посмотрим. Пока не на повестке дня
05.02.2023, 11:23
Фото: пресс-служба Борреля
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что вопрос о предоставлении Украине боевых самолетов пока не стоит на повестке дня. Об этом он сказал в интервью El Pais, которое вышло в воскресенье.
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"Посмотрим, что будет в будущем. Пока что этот вопрос не стоит на повестке дня", – сказал он.
Боррель заявил, что Украине нужно помогать всеми возможными способами, пока они не будут предусматривать прямое участие Евросоюза в войне.
"Мы бы вступили в войну, если бы ввели войска – но это уж точно не стоит в повестке дня и никогда не стояло", – сказал он.
СПРАВКА. После разблокирования поставок западной бронетехники военно-политическое руководство Украины форсирует тему передачи Силам обороны западных истребителей. Канцлер Германии Олаф Шольц на конец января 2023 года был категорически против этого, как и некоторые немецкие политики/чиновники, которые ранее активно лоббировали предоставление ВСУ танков. Общее мнение у тех, кто против – это ведь не танки, это уже другое. Аналогичная аргументация наблюдалась перед каждым этапом усиления военной помощи Украине.
- Бывший глава Пентагона Марк Эспер (2019-2020) заявил, что Украине необходимо уже сейчас дать дальнобойные ракеты ATACMS с радиусом около 300 км и западные истребители.
- Президент Зеленский просит партнеров на февральском Рамштайне согласовать поставки Украине дальнобойных ракет и самолетов.
- Белый дом пока не хочет поставлять ни ATACMS, ни истребители F-16. Но лидерство по дальнобойным ракетам может проявить Британия, сообщал CNN.
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