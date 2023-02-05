Боррель о возможности предоставления Украине самолетов: Посмотрим. Пока не на повестке дня

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что вопрос о предоставлении Украине боевых самолетов пока не стоит на повестке дня. Об этом он сказал в интервью El Pais, которое вышло в воскресенье.

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"Посмотрим, что будет в будущем. Пока что этот вопрос не стоит на повестке дня", – сказал он.

Боррель заявил, что Украине нужно помогать всеми возможными способами, пока они не будут предусматривать прямое участие Евросоюза в войне.

"Мы бы вступили в войну, если бы ввели войска – но это уж точно не стоит в повестке дня и никогда не стояло", – сказал он.

Бывший глава Пентагона Марк Эспер (2019-2020) заявил, что Украине необходимо уже сейчас дать дальнобойные ракеты ATACMS с радиусом около 300 км и западные истребители.

Президент Зеленский просит партнеров на февральском Рамштайне согласовать поставки Украине дальнобойных ракет и самолетов.

Белый дом пока не хочет поставлять ни ATACMS, ни истребители F-16. Но лидерство по дальнобойным ракетам может проявить Британия, сообщал CNN.

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Андрій Водяний

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