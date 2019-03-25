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25.03.2019, 13:55

ЕС завершил подготовку к Brexit без соглашения

Фото: depositphotos.com

В случае выхода из ЕС без соглашения Великобритания станет для блока третьей страной без каких-либо переходных мер

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Евросоюз завершил подготовку к Brexit без соглашения. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

В сценарии "без сделки" Великобритания станет третьей страной без каких-либо переходных мер, обращает внимание Еврокомиссия.

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22 марта лидеры государств-членов ЕС на саммите в Брюсселе договорились, что, если на следующей неделе британские депутаты пересмотрят свое предыдущее решение и примут соглашение об условиях Brexit, дата выхода Британии из ЕС будет отодвинута на 22 мая. А если Палата общин не сможет проголосовать или в третий раз отклонит соглашение, Соединенное королевство получит время до 12 апреля, чтобы выбрать, как оно будет действовать. До 12 апреля у Великобритании останется также право вообще отказаться от выхода из ЕС, отозвав свою заявку по этому поводу.

Вчера, 24 марта, премьер-министр Британии Тереза Мэй провела срочное кризисное совещание с представителями правящей Консервативной партии. Совещание созвали из-за информации о возможном заговоре в британском правительстве.

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Теги: ЕС, brexit
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