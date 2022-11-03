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"Еще долго". Байдена спросили, сколько войска США будут сдерживать Россию на востоке НАТО

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2022, 08:12
Фото: Армия США / Flickr

Американский контингент в составе союзных сил Североатлантического альянса будет дислоцирован на восточном фланге НАТО "еще долго". Так ответил на соответствующий вопрос президент США Джо Байден.

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После выступления главы американского государства на вебинаре Infrastructure Talent Pipeline Challenge Event ему задали вопрос не по теме: "Как долго вы собираетесь держать американские войска в Польше и других странах НАТО?"

"Ну, они будут там еще долго", – коротко ответил Байден.

СПРАВКА. До силового захвата украинского Крыма Россией в 2014 году в НАТО не планировали размещать боевые подразделения в восточной части Альянса. На Варшавском саммите в 2016 году члены Блока решили усилить военное присутствие в этом регионе, и в 2017-м были созданы четыре многонациональных боевых группы уровня батальона на территории Эстонии, Латвии, Литвы и Польши (под руководством Великобритании, Канады, Германии и США). После тотального вторжения РФ в Украину в феврале 2022 году страны НАТО решили создать еще четыре батальонные группы – в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.

Тем временем Польша укрепляет восточную границу боевыми танками и ударными вертолетами США.

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Євген Пилипенко
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