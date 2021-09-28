Еще один военный пакт. Франция и Греция объявили об оборонной сделке на $3,5 млрд

Сегодня, 28 сентября, Франция и Греция объявили об оборонной сделке на сумму около 3 млрд евро ($3,5 млрд). Об этом сообщает AP.

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О стратегическом партнерстве в области обороны и безопасности сообщили президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

В военное соглашение на 3 млрд евро, в том числе, входит решение Афин купить три французских военных корабля в рамках стратегии по укреплению своих оборонных возможностей в Восточном Средиземноморье на фоне напряженности с Турцией.

Согласно сделке, Греция купит три французских фрегата, которые будут построены оборонным подрядчиком Naval Group в Лорьяне на западе Франции. Сделка включает опцион на приобретение четвертого фрегата.

По словам Макрона, это партнерство поможет защитить суверенитет, независимость, территориальную целостность Франции и Греции.

Мицотакис сказал, что его решение исходит из национальной мотивации, но имеет и европейский мотив, поскольку пакт Афин и Парижа укрепляет общую оборонную промышленность.

"Греция и Франция сегодня делают смелый первый шаг к европейской стратегической автономии", – добавил Мицотакис, отметив, что это прокладывает путь к Европе, которая сможет защищать свои интересы в Средиземноморье, на Ближнем Востоке.

В 2016-м Австралия выбрала Naval Group для обновления подводного флота на $40 млрд. Речь шла о замене субмарин Collins, которым более двух десятилетий. Сделка была подтверждена на уровне правительств.

15 сентября 2021-го США, Великобритания и Австралия создали трехстороннее партнерство для противодействия Китаю – AUKUS. В ближайшие полтора года в рамках инициативы был разработан план по созданию подводных лодок с атомным реактором для Австралии. Париж фактически отстранили от оборонного соглашения с Австралией по подлодкам. На фоне этого Франция обвинила Байдена в нанесении ей "удара в спину".

Naval Group потребует от властей Австралии компенсацию из-за одностороннего отказа от контракта на поставку подводных лодок.

23 сентября стало известно, что Швеция, Норвегия и Дания решили подписать договор о военном сотрудничестве для противостояния России.

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Наталия Медведева

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