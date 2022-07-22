Еще пять стран внесены в России в список "недружественных"

Российские власти обновили список "недружественных" России страны, добавив туда Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию. Соответствующее распоряжение подписал премьер оккупантов Михаил Мишустин.

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Как выразились в Москве, эти государства "совершают недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом".

Правительство страны-агрессора отметило, что "перечень не является окончательным".

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Сам по себе список не влияет ни на что, кроме возможности ограничивать или запрещать для попавших в него нанимать в посольства, консульства и представительства госорганов работников из числа тех, кто находится в РФ.

Власти РФ ограничили число сотрудников дипмиссий перечисленных выше стран: Греция сможет нанимать не больше 34 человек, Дания – до 20, Словакия – до 16. Словении и Хорватии запретили нанимать сотрудников вообще.

В мае 2021 года ограничения были введены против дипмиссий США и Чехии.

Весной 2021-го власти РФ начали составлять такой список, включив в него США, Британию, Японию, все страны ЕС и другие.

В марте российский диктатор Владимир Путин заявил, что страны из списка должны платить за газ в рублях, а российским должникам также в рублях разрешил выплачивать валютные долги кредиторам из этих стран.

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Евгений Пилипенко

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