Если это преступление, в Беларуси проблемы с законом: координационный совет об обвинениях
В координационном совете Беларуси прокомментировали выдвинутые против них обвинения в захвате государственной власти
Координационный совет в Беларуси не видит никаких нарушений законов в своих действиях и предложениях по урегулированию ситуации в стране. По словам юриста и члена совета Максима Знака, их цели, а также способы достижения этих целей изложены в регламенте и принятой ранее резолюции, передает TUT.by.
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"Мы делали все открыто и прозрачно, все опубликовано и есть в документах Совета. Мы не усматриваем в этом какого-то нарушения закона - наоборот, видим действия законные, направленные на восстановление законности в стране. Если это преступление, то у нас в стране большие проблемы с законностью", - подчеркнул Знак.
В координационном совете также заявили, что всех их цели и способы основаны на Конституции РБ и являются законными. Члены совета не распространяли призывы к захвату государственной власти или насильственному изменению конституционного строя в стране, к измене государству, терроризму или диверсии, говорится в заявлении.
Указанные преступления совершаются с использованием СМИ или Интернета. Предусмотренное наказание - от двух до пяти лет лишения свободы.
- 17 августа оппозиционный штаб Светланы Тихановской создал координационный совет для мирной передачи власти в РБ, Лукашенко назвал его попыткой захватить власть.
- Сегодня в Беларуси было открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 361 УК РБ - генпрокурор Александр Конюк заявил, что создание и деятельность Координационного совета были направлены на захват государственной власти в Беларуси.
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