Если это преступление, в Беларуси проблемы с законом: координационный совет об обвинениях

В координационном совете Беларуси прокомментировали выдвинутые против них обвинения в захвате государственной власти

Координационный совет в Беларуси не видит никаких нарушений законов в своих действиях и предложениях по урегулированию ситуации в стране. По словам юриста и члена совета Максима Знака, их цели, а также способы достижения этих целей изложены в регламенте и принятой ранее резолюции, передает TUT.by.

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"Мы делали все открыто и прозрачно, все опубликовано и есть в документах Совета. Мы не усматриваем в этом какого-то нарушения закона - наоборот, видим действия законные, направленные на восстановление законности в стране. Если это преступление, то у нас в стране большие проблемы с законностью", - подчеркнул Знак.

В координационном совете также заявили, что всех их цели и способы основаны на Конституции РБ и являются законными. Члены совета не распространяли призывы к захвату государственной власти или насильственному изменению конституционного строя в стране, к измене государству, терроризму или диверсии, говорится в заявлении.

СПРАВКА. В ч. 3 ст. 361 УК РБ идет речь о таких преступлениях: публичные призывы к захвату власти или насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь, или измене государству, или совершению акта терроризма, или диверсии, или совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности РБ, либо распространение таких материалов.



Указанные преступления совершаются с использованием СМИ или Интернета. Предусмотренное наказание - от двух до пяти лет лишения свободы.

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Дарья Мостовая

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