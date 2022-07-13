Эсминец ВМС США прошел у "спорных" островов в Южно-Китайском море. Пекин возмутился

Эсминец ВМС США Benfold прошел вдоль цепи "спорных" Парасельских островов в Южно-Китайском море. Пекин считает, что такие действия серьезно нарушили суверенитет и безопасность КНР, передает CNN.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Лейтенант Николас Линго, представитель 7-го флота ВМС США, заявил, что это была вторая операция "по обеспечению свободы судоходства" на Парасельских островах. Аналогичную операцию USS Benfold проводил в январе. По словам Линго, проход эсминца "поддержал права, свободы и законное использование моря в соответствии с международным правом".

Отмечается, что этой операцией брошен вызов не только Китаю, но еще Вьетнаму и Тайваню, которые также претендуют на острова и требуют, чтобы военные корабли запрашивали у них разрешение на проход или заранее уведомляли о нем.

Этот архипелаг из примерно 130 крошечных коралловых островов последние 50 лет находится в руках Китая. На островах нет коренного населения – есть лишь китайские гарнизоны численностью около 1400 военных.

Читайте также: "Наибольшая угроза". Главы ФБР и МИ-5 сделали "беспрецедентное заявление" о шпионаже Китая

В ВМС США добавили, что международное право не позволяет континентальным странам, как Китай, устанавливать исходные линии вокруг разрозненных групп островов, чтобы представлять их как единое территориальное требование.

"С этими исходными линиями КНР пыталась претендовать на большее количество внутренних вод, территориальных вод, исключительной экономической зоны и континентального шельфа, чем ей положено в соответствии с международным правом", – отметили в американских ВМС.

Пекин с такой трактовкой не согласен. Южное командование армии Китая заявило, что предупредило эсминец, чтобы он покинул китайские "территориальные воды". Там считают, что действия ВМС США "серьезно нарушили суверенитет и безопасность Китая, подорвали мир и стабильность в Южно-Китайском море".

На прошлой неделе на полях встречи G20 глава Госдепа США Энтони Блинкен поговорил с китайским коллегой об Украине. По данным СМИ, официальные лица США проявляют "осторожный оптимизм" по вопросу позиции Китая по Украине.

Читайте также: Контрразведка США предупредила об усилении Китаем операций влияния

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.