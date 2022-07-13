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Эсминец ВМС США прошел у "спорных" островов в Южно-Китайском море. Пекин возмутился

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2022, 13:35
Эсминец ВМС США прошел у
Китайский военный и USS Benfold (фото - mod.gov.cn)

Эсминец ВМС США Benfold прошел вдоль цепи "спорных" Парасельских островов в Южно-Китайском море. Пекин считает, что такие действия серьезно нарушили суверенитет и безопасность КНР, передает CNN.

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Лейтенант Николас Линго, представитель 7-го флота ВМС США, заявил, что это была вторая операция "по обеспечению свободы судоходства" на Парасельских островах. Аналогичную операцию USS Benfold проводил в январе. По словам Линго, проход эсминца "поддержал права, свободы и законное использование моря в соответствии с международным правом".

Отмечается, что этой операцией брошен вызов не только Китаю, но еще Вьетнаму и Тайваню, которые также претендуют на острова и требуют, чтобы военные корабли запрашивали у них разрешение на проход или заранее уведомляли о нем.

Этот архипелаг из примерно 130 крошечных коралловых островов последние 50 лет находится в руках Китая. На островах нет коренного населения – есть лишь китайские гарнизоны численностью около 1400 военных.

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Эсминец ВМС США прошел у "спорных" островов в Южно-Китайском море. Пекин возмутился

В ВМС США добавили, что международное право не позволяет континентальным странам, как Китай, устанавливать исходные линии вокруг разрозненных групп островов, чтобы представлять их как единое территориальное требование.

"С этими исходными линиями КНР пыталась претендовать на большее количество внутренних вод, территориальных вод, исключительной экономической зоны и континентального шельфа, чем ей положено в соответствии с международным правом", – отметили в американских ВМС.

Пекин с такой трактовкой не согласен. Южное командование армии Китая заявило, что предупредило эсминец, чтобы он покинул китайские "территориальные воды". Там считают, что действия ВМС США "серьезно нарушили суверенитет и безопасность Китая, подорвали мир и стабильность в Южно-Китайском море".

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Марк Сировой
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Китай вмс сша эсминец Южно-Китайское море парасельские острова USS Benfold
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