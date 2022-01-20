Эсминец США бросил вызов территориальным претензиям Пекина в море. Китай отреагировал

Ракетный эсминец США USS Benfold прошел 20 января вблизи Парасельских островов в Южно-Китайском море, чтобы подчеркнуть незаконность притязаний Китая на расширенную акваторию этих островов. Об этом сообщает пресс-служба Седьмого Флота США.

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В заявлении говорится, что проход эсминца является "операцией по поддержанию свободы судоходства и принципа законного пользования морями". В нем также подчеркнуто, что притязания Пекина представляют "существенную угрозу свободе мореплавания" в регионе.

Далее в заявлении сказано, что "США противостоят любым чрезмерным притязаниям на морские территории независимо от того, кто именно их выдвигает".

Китайская народно-освободительная армия уже заявила, что прохождение американского эсминца было "незаконным". "Мы настоятельно требуем, чтобы американская сторона прекратила подобные провокации, иначе это повлечет за собой серьезные последствия с непредсказуемым исходом", – сказано в заявлении.

Сообщается также, что китайские военные "осуществляли наблюдение" за боевым кораблем США во время его прохода возле островов.

СПРАВКА. Парасельские острова – архипелаг из 130 маленьких коралловых островов, расположенный в северо-западной части Южнокитайского моря к востоку от Вьетнама и южнее Гонконга и китайского острова Хайнань. Населения на архипелаге нет, кроме китайского военного гарнизона. Китай предъявляет "исторические права" на все Южно-Китайское море. Эти претензии были отклонены международным судом в Гааге, но Китай отказался признавать это решение.

USS Benfold относится к тому же классу ракетных эсминцев, что и USS Arleigh Burke, который в конце 2021 года вел боевое патрулирование в Черном море.

В ноябре 2021 года береговая охрана Китая в Южно-Китайском море блокировала два логистических судна Филиппин, которые обеспечивали снабжение для военного аванпоста.

Сергей Бережной

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