Эстония запретила въезд сотням российских военных за участие в войне против Украины
Елена Мазун
Редактор новостей LIGA.net
Эстония ввела запрет на въезд для 261 российского военного, которые принимали участие в войне России против Украины. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.
"Сотни тысяч бойцов из государства-агрессора были вовлечены в эту жестокую войну, совершая зверства и распространяя насилие. Им нет места в Эстонии и в Шенгенской зоне", – отметил он.
Политик подчеркнул, что это "только начало". Эстонская сторона продолжит работать над тем, чтобы "двери оставались закрытыми" для бывших российских участников войны против Украины.
- На фоне обнаруженных вооруженных российских военных подразделений в районе Саатсеского сапога Эстония в октябре 2025 года закрыла переход на границе с РФ.
- 18 декабря сообщалось, что трое российских пограничников пересекли границу Эстонии. Цахна отметил, что в случае пересечения так называемых зеленых человечков границы страны эстонские военные будут открывать огонь.
