Эстония запретила въезд сотням российских военных за участие в войне против Украины

Маргус Цахкна (Фото: ЕРА)

Эстония ввела запрет на въезд для 261 российского военного, которые принимали участие в войне России против Украины. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

"Сотни тысяч бойцов из государства-агрессора были вовлечены в эту жестокую войну, совершая зверства и распространяя насилие. Им нет места в Эстонии и в Шенгенской зоне", – отметил он.

Политик подчеркнул, что это "только начало". Эстонская сторона продолжит работать над тем, чтобы "двери оставались закрытыми" для бывших российских участников войны против Украины.