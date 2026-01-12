Естонія заборонила в'їзд сотням російських військових за участь у війні проти України
Маргус Тсахкна (Фото: ЕРА)

Естонія запровадила заборону на в'їзд для 261 російського військового, які брали участь у війні Росії проти України. Про це повідомив очільник Міністерства закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна.

"Сотні тисяч бійців з держави-агресора були залучені до цієї жорстокої війни, скоюючи звірства та поширюючи насильство. Їм немає місця в Естонії та в Шенгенській зоні", – зазначив він.

Політик наголосив, що це "лише початок". Естонська сторона продовжуватиме працювати над тим, щоб "двері залишалися зачиненими" для колишніх російських учасників війни проти України.

