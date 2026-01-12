Естонія заборонила в'їзд сотням російських військових за участь у війні проти України
Олена Мазун
Редакторка новин LIGA.net
Естонія запровадила заборону на в'їзд для 261 російського військового, які брали участь у війні Росії проти України. Про це повідомив очільник Міністерства закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна.
"Сотні тисяч бійців з держави-агресора були залучені до цієї жорстокої війни, скоюючи звірства та поширюючи насильство. Їм немає місця в Естонії та в Шенгенській зоні", – зазначив він.
Політик наголосив, що це "лише початок". Естонська сторона продовжуватиме працювати над тим, щоб "двері залишалися зачиненими" для колишніх російських учасників війни проти України.
- На тлі виявлених озброєних російських військових підрозділів в районі Саатсеського чоботу Естонія у жовтні 2025 року закрила перехід на кордоні з РФ.
- 18 грудня повідомлялося, що троє російських прикордонників перетнули кордон Естонії. Тсахна зазначив, що в разі перетину так званих зелених чоловічків кордону країни естонські військові відкриватимуть вогонь.
