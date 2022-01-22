"Это не их дело". В НАТО отвергли требование России о выводе войск из Румынии и Болгарии

НАТО отвергает требование России о выводе войск Альянса из Болгарии и Румынии. Об этом в интервью Digi 24 заявил заместитель генсекретаря НАТО Мирча Джоанэ.

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"Наш ответ был и остается четким и прозрачным – это не тема для переговоров", – сказал он о требовании России.

Джоанэ отметил, что это компетенция НАТО – определять, где и в какой конфигурации размещать свои войска.

"Это не дело РФ – как и мы не указываем России, где размещать или не размещать ее силы на ее территории", – добавил замгенсека.

Джоанэ назвал требование России анахроничным. По его словам, оно является возвратом во времена, когда можно было угрожать военным вторжением соседнему суверенному, независимому и демократическому государству в Европе.

"Это реальная красная линия, а не та, о которой говорит глава дипломатии Москвы (Сергей Лавров, – ред.)", – добавил Джоанэ.

21 декабря в МИД РФ заявили, что требуют вывода войск НАТО из Болгарии и Румынии. Это часть их требования по "возвращению НАТО к рубежам 1997 года".

В Румынии отвергли требование России и напомнили: контингент НАТО усилили в стране после оккупации Россией Крыма в 2014 году.

В Болгарии также отбросили ультиматум РФ и заявили, что сами будут решать, как организовывать свою оборону.

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Марк Сировой

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