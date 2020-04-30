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"Это ущемление религиозной свободы". В ФРГ суд признал незаконным запрет обрядов

"Это ущемление религиозной свободы". В ФРГ суд признал незаконным запрет обрядов - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
30.04.2020, 16:57

Конституционный суд решил, что у верующих должна быть возможность проводить свои обряды даже в период карантина

В Германии Федеральный конституционный суд признал запрет проводить религиозные службы незаконным. В суде его расценили как "серьезное ущемление религиозной свободы". Об этом сообщило местное издание The Local.

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Ранее запрет на проведение служб был обжалован ассоциацией мусульман из Нижней Саксонии, которая хотела проводить пятничные молитвы во время рамадана в мечетях. Суд рассмотрел их жалобу и решил, что такой запрет действительно является незаконным.

Даже в период карантина у религиозных общин должна оставаться возможность получить разрешение на проведение служб, отметили в суде. В частности, верующие могли бы совершать свои обряды при условии, что в мечетях минимизировались бы риски заражения коронавирусом: не проводились бы коллективные песнопения, была бы начерчена разметка мест для молитвы, а все прихожане находились бы в масках.

Решение суда распространяется также на церкви, синагоги и любые другие формы религиозных общин.

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Дарья Мостовая
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