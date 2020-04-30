"Это ущемление религиозной свободы". В ФРГ суд признал незаконным запрет обрядов

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В Германии Федеральный конституционный суд признал запрет проводить религиозные службы незаконным. В суде его расценили как "серьезное ущемление религиозной свободы". Об этом сообщило местное издание The Local.

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Ранее запрет на проведение служб был обжалован ассоциацией мусульман из Нижней Саксонии, которая хотела проводить пятничные молитвы во время рамадана в мечетях. Суд рассмотрел их жалобу и решил, что такой запрет действительно является незаконным.

Даже в период карантина у религиозных общин должна оставаться возможность получить разрешение на проведение служб, отметили в суде. В частности, верующие могли бы совершать свои обряды при условии, что в мечетях минимизировались бы риски заражения коронавирусом: не проводились бы коллективные песнопения, была бы начерчена разметка мест для молитвы, а все прихожане находились бы в масках.

Решение суда распространяется также на церкви, синагоги и любые другие формы религиозных общин.

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20 марта в Ватикане издали указ, по которому верующие могут в удаленном режиме получить отпущение грехов.

23 марта президент Владимир Зеленский призвал церкви проводить богослужения онлайн.

2 апреля канцлер Германии Ангела Меркель обратилась с призывом провести Пасху дома.

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